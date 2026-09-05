Enerji Krizi Tarım Sektörünü Vuruyor: Dizel Fiyatlarındaki Yükseliş İngiltere ve ABD’de Alarm Verdiriyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Orta Doğu’da, özellikle de İran ekseninde süregelen jeopolitik gerilimler, küresel enerji arz güvenliği üzerindeki endişeleri tetikleyerek dizel fiyatlarında sert yükselişlere neden oluyor. Enerji piyasalarındaki bu istikrarsızlık, sadece sanayi ve taşımacılık sektörlerini değil, gıda güvenliğinin temeli olan tarım sektörünü de doğrudan etkilemeye başladı.

Son gelen veriler, yüksek dizel maliyetlerinin İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki çiftçiler için ciddi bir maliyet yükü oluşturduğunu ortaya koyuyor. Tarımsal üretim süreçlerinde; traktörlerin yakıt tüketiminden, ekim ve hasat makinelerinin işletilmesine; gübre nakliyesinden, ürünlerin pazara ulaştırılmasına kadar her aşamada dizel yakıt kritik bir rol oynuyor.

Maliyet Artışı Gıda Fiyatlarına Yansıyabilir

İngiltere ve ABD’deki tarım paydaşları, artan yakıt giderlerinin kâr marjlarını daralttığını ve üretim kapasitesini baskıladığını ifade ediyor. Uzmanlar, çiftçilerin bu yüksek maliyetleri karşılayabilmek adına üretim yöntemlerinde değişikliklere gitmek zorunda kalabileceğini veya maliyet artışlarını doğrudan nihai tüketiciye, yani gıda fiyatlarına yansıtacağını öngörüyor.

Jeopolitik risklerin enerji fiyatları üzerindeki baskısı sürdüğü müddetçe, tarımsal girdilerdeki bu maliyet artışının küresel gıda enflasyonunu körükleme riski devam ediyor. Özellikle tahıl ve temel gıda ürünlerinin üretim merkezleri olan bu iki ülkede yaşanacak bir üretim daralması, uluslararası gıda tedarik zincirinde zincirleme bir etki yaratabilir.