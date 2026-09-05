Batı Şeria’da Çifte Kuşatma: İsrail Güçlerinden Baskınlar, Yerleşimcilerden Tarım Arazilerine Saldırı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Batı Şeria’da Filistinliler, hem resmi askeri operasyonlar hem de yerleşimci şiddeti arasında sıkışmış bir durumda. İsrail işgal güçleri, bölgenin stratejik noktaları olan Ramallah, el-Bireh, Kudüs, Tulkerim ve Beytüllahim şehirlerinde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirerek geniş çaplı arama ve operasyon faaliyetleri yürütüyor.

Yerleşimci Şiddeti Tarımı Hedef Alıyor

Askeri operasyonların yanı sıra, bölgedeki güvenlik durumunu daha da karmaşık hale getiren bir diğer unsur ise yerleşimci şiddeti. Özellikle Beytüllahim’in güneydoğusunda yaşayan Filistinli topluluklar, yerleşimci grupların sistematik saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. Yerleşimcilerin, Filistinlilere ait mülklere, konutlara ve hayati öneme sahip tarım arazilerine yönelik saldırıları durmaksızın sürüyor.

Gıda Güvenliği ve Mülkiyet Hakları Tehdit Altında

Saldırıların doğrudan tarım arazilerini hedef alması, bölgedeki yerel halkın geçim kaynaklarını ve gıda güvenliğini doğrudan tehdit ediyor. Filistinli yerel kaynaklar, yerleşimcilerin tarım ekipmanlarına zarar verdiğini, mahsulleri tahrip ettiğini ve çiftçilerin arazilerine erişimini engellediğini bildiriyor.

Uluslararası toplumun ve insan hakları örgütlerinin sık sık dikkat çektiği bu durum, Batı Şeria’da yerleşim yerlerinin genişlemesi ve Filistinlilerin topraklarından koparılması stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bölgedeki askeri hareketlilik ve sivil mülklere yönelik saldırılar, insani krizin derinleşmesine neden olurken, bölgedeki istikrarsızlığı da körüklüyor.