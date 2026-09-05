Jeopolitik Analiz: “Şii Ekseni Güçlenirken, Sünni Kampın Geleceği Belirsizliğini Koruyor”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Orta Doğu’daki güç dengeleri ve bölgesel ittifaklar üzerine yapılan son değerlendirmeler, Şii ekseninin jeopolitik konumunun sandığının aksine sağlamlaştığını ortaya koyuyor. Bölgesel dinamikleri inceleyen analizlerde, Şii ekseninin bir dağılma sürecine girmek yerine, aksine stratejik bir disiplinle toparlanmaya ve İsrail’e karşı yeni hamleler planlamaya odaklandığı belirtiliyor.

Analize göre, Şii ekseni sadece askeri varlığıyla değil, aynı zamanda bölgedeki vekil güçler ağı ve koordinasyon kabiliyetiyle de “giderek güçlenen bir kamp” profili çiziyor. Bu yapının, İsrail’in bölgedeki stratejik hedeflerine karşı yeni bir savunma ve karşı hamle mekanizması oluşturmak üzere “son sürat” operasyonel ve siyasi hazırlıklarını sürdürdüğü ifade ediliyor.

Analizin en dikkat çekici noktalarından biri ise, Şii ekseninin aksine, bölgede İsrail’in yayılmacı politikalarına karşı bütüncül bir duruş sergileyebilecek, organize ve ortak bir hedef etrafında birleşmiş bir “Sünni kampı” görüntüsünün bulunmaması. Sünni devletlerin ve aktörlerin mevcut siyasi tercihleri, ekonomik iş birlikleri ve bölgesel rekabetleri, Şii ekseninin aksine, merkezi ve stratejik bir blok oluşturulmasının önündeki en büyük engel olarak görülüyor.

Bu durum, Orta Doğu’daki güç mücadelesini tek taraflı bir bloklaşma dinamiğine yaklaştırıyor. Şii ekseninin artan stratejik kapasitesi ve İsrail eksenli gelişmelere karşı geliştirdiği yeni planlar, bölgedeki mevcut statükonun sarsılacağını ve yakında çok daha belirgin bir jeopolitik kırılmanın yaşanabileceğini işaret ediyor.