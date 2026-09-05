İsrail’de Casusluk Skandalı: Yabancı İstihbaratla Bağlantılı Olduğu Öne Sürülen Şüpheli Hakkında İddianame Hazırlandı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail iç güvenlik birimleri, ülkenin ulusal güvenliğini tehdit eden ciddi bir casusluk şüphelisine yönelik soruşturmada kritik bir aşamaya ulaştı. Yabancı istihbarat unsurlarıyla iş birliği içinde olduğu ve devletin stratejik bilgilerini dış güçlere aktardığı öne sürülen bir İsrailli hakkında, savcılık makamı tarafından hazırlanan iddianamenin tamamlandığı öğrenildi.

Soruşturmanın derinliği ve içeriğinin ulusal güvenlik açısından taşıdığı riskler nedeniyle, yargı makamları medya ve kamuoyuna yönelik sıkı bir yayın yasağı uyguluyor. Bu yasak, soruşturmanın hangi yabancı servisleri hedef aldığı, sızdırılan bilgilerin kapsamı ve şüphelinin operasyonel yöntemleri gibi hayati ayrıntıların kamuoyuyla paylaşılmasını engelliyor.

İsrail istihbarat çevrelerinde, söz konusu davanın sadece bireysel bir ihanet vakası değil, yabancı servislerin İsrail’in iç yapısına sızma stratejisinin bir parçası olduğu değerlendiriliyor. İddianamenin hazırlanmasıyla birlikte, şüphelinin yargılanma sürecinin İsrail yargı sisteminde yüksek güvenlikli bir ortamda yürütülmesi bekleniyor.

Soruşturmanın gizliliği, devletin siber güvenlik ve fiziksel istihbarat protokollerini gözden geçirmesine de neden olurken; davanın ilerleyen safhalarında, yayın yasağının kapsamı ve davanın kamuoyuna yansıyacak sınırlı detayları merakla bekleniyor.