Maariv Anketi: İsrail Kamuoyunda “İçeriden İhanet” İddiaları Netanyahu Tabanında Karşılık Buluyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail’de 7 Ekim’de yaşanan Hamas saldırılarının ardından ülke kamuoyunda süregelen siyasi ve toplumsal tartışmalar, yapılan son anketlerle birlikte yeni bir boyut kazandı. Maariv gazetesi tarafından gerçekleştirilen ve kamuoyunun hassas gündem maddelerini mercek altına alan anket sonuçları, saldırıların yol açtığı travmanın etkilerinin hala derinden hissedildiğini ve pek çok soru işaretinin yanıt bulmadığını gösteriyor.

“İçeriden İhanet” İddiası Sıkça Yinelendi

Anketin en çarpıcı bulgularından biri, 7 Ekim saldırılarının sorumluluğuna dair yürütülen tartışmalarda “içeriden ihanet” şeklinde yorumlanan iddialara verilen yüksek destek oldu. Özellikle mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin seçmenleri arasında yapılan analizlerde, bu tür iddialara inanma oranının yüzde 61 gibi önemli bir seviyeye ulaşması dikkat çekti. Bu sonuç, hükümetin ve güvenlik mekanizmalarının o dönemdeki hazırlıksızlığına veya olası ihmallerine dair geniş bir kesimde var olan derin güvensizliği yansıtıyor.

Kamuoyunda, saldırıların önlenmesindeki başarısızlığın yalnızca operasyonel kusurlardan mı kaynaklandığı, yoksa daha derin, siyasi saiklerle mi ilişkili olduğu tartışmaları sürerken, ankete verilen yanıtlar bu tartışmaların ne kadar kutuplaşmış bir zeminde ilerlediğini gösteriyor.

Toplumsal Kutuplaşma ve Güven Kaybı

Maariv anketinin sonuçları, İsrail toplumundaki mevcut kutuplaşmanın ve siyasi güven bunalımının boyutlarını da ortaya koyuyor. Seçmenlerin, liderliklerine ve devlet kurumlarına yönelik eleştirilerini dile getirirken kullandıkları dilin sertliği ve “ihanet” gibi ağır suçlamalara varan ifadelerle bu iddiaları benimsemeleri, siyasi iklimin ne kadar gergin olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bu durumun, gelecekteki siyasi süreçleri ve toplumsal bütünlüğü olumsuz etkileme potansiyeli taşıdığı yorumları yapılıyor.