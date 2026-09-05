ABD'den Suudi Arabistan'a 5 milyar dolarlık silah satışı onayı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, ABD'nin Suudi Arabistan'a potansiyel 5 milyar dolarlık Ortak Doğrudan Saldırı Mühimmatı (JDAM) güdüm kitleri ve bombaları satışını onayladığını bildirdi:

"ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan Krallığı'na Genişletilmiş Menzilli Müşterek Doğrudan Saldırı Mühimmatı (JDAM-ER) ve ilgili ekipmanların satın alınmasına yönelik olası bir Yabancı Askeri Satışı onaylama kararı almıştır. Tahmini toplam maliyet 5 milyar dolardır."

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Krallık toplamda 10 binden fazla JDAM güdüm kiti, 10.000'den fazla genel amaçlı bomba, ayrıca fünye sistemleri, hedef tespit cihazları, yedek parçalar ve diğer destek malzemeleri talep etti.

Öte yandan, ABD, Suudi Arabistan'a tahmini 750 milyon dolar karşılığında 60 adet AGT-1500 motoru ve ilgili ekipmanın olası satışını onayladı.