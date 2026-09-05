Trump'tan yine çelişkili iddia: "Hürmüz Boğazı açık" dedi, veriler aksini gösteriyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden çatışmaya ilişkin Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trump, İran'a yönelik operasyonlara ilişkin, "İran'ın tüm hareketlerini biliyoruz ve ona güçlü darbeler yöneltiyoruz" iddialarını kullandı. ABD Başkanı ayrıca, İran'daki Ras al-Fas Dağı'nın yakında vurulabileceğini savundu.

Hürmüz Boğazı'ndaki duruma da değinen Trump, "Şu anda savaşmıyoruz, Hürmüz Boğazı'nı kontrol ediyoruz ve boğazda herhangi bir mayın yok" dedi.

Trump, İran ile süren çatışmanın ne zaman sona ereceğine ilişkin ise kesin bir tarih vermekten kaçındı.

ABD Başkanı, Amerikalıların çatışmaların ne zaman sona ermesini bekleyebileceğinin sorulması üzerine, "Bilmiyorum. Size söyleyemem" yanıtını verdi.

Trump ayrıca Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Washington ziyaretine ilişkin de açıklama yaptı. ABD Başkanı, Şi Cinping'in 24 Eylül'de Washington'a geleceğini ve onuruna bir devlet yemeği verileceğini açıkladı.