Kremlin'den Ukrayna'da Batı silah tesislerine misilleme uyarısı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna’da Batılı ülkeler tarafından kurulacak silah üretim tesislerine yönelik açık bir tehdit savurdu. Peskov, bu tür tesislerin Rusya Silahlı Kuvvetleri için meşru askeri hedef niteliği taşıdığını ve gerektiğinde vurulacağını söyledi.

Ancak Peskov, bu sert çıkışın ardından Rusya’nın Ukrayna savaşında barışçıl bir çözüm arayışına hâlâ açık olduğunu da ekledi. Kremlin Sözcüsü, Moskova yönetiminin ABD’li temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner ile herhangi bir temasının bulunmadığını, böyle bir irtibat kurulması hâlinde bunun kamuoyuna duyurulacağını belirtti.

Öte yandan konuya yakın bir kaynağın Rus haber ajansı TASS’a yaptığı açıklamaya göre, Witkoff ve Kushner’in 5-6 Eylül tarihlerinde önce Moskova’ya, ardından Kiev’e ziyaret gerçekleştirmesi planlanıyor. Bu ziyaretlerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine dair henüz resmi bir teyit bulunmuyor.

Bu gelişmeler yaşanırken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in danışmanı Anton Kobyakov, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada Ukrayna’da geri dönüşü olmayan bir noktaya gelindiğini öne sürerek, “Ukrayna’yı kurtarabilecek tek ülke Rusya’dır” ifadelerini kullanmıştı. Kobyakov’un bu sözleri, Moskova’nın savaşa ilişkin tutumunda diplomatik manevralara da yer verdiğini gösteriyor.