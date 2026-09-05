Eski İsrail Başbakanı Bennett'ten Katar'a karşı savaş çağrısı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist İsrail eski Başbakanı Naftali Bennett, Katar’a yönelik sert açıklamalarına bir yenisini ekledi. Bennett, Katar hakkında istihbarat toplanması ve bu bilgilerin medya kanalları aracılığıyla Katar aleyhine kullanılması gerektiğini belirtti.

Bennett, “Yarın Katar’ın bombalanmasından bahsetmiyorum; istihbarat odaklı bir eylemden söz ediyorum. Katar bizim düşmanımızdır ve bu çerçevede harekete geçmeliyiz” dedi. Sözlerinin askeri bir müdahale olarak anlaşılmaması gerektiğini vurgulayan Bennett, kastettiğinin ekonomik ve siyasi tedbirler olduğunu ifade etti.

Eski başbakan ayrıca, Katar’a baskı uygulamak için Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır gibi bölgesel müttefikleriyle koordinasyon içinde çalıştıklarını söyledi. Bennett daha önce de Katar’ı Hamas’a mali destek sağlamakla suçlamış ve Katar’ın hedefinin İsrail’i yok etmek olduğunu iddia etmişti.