ABD'li yetkililerden itiraf: İran'daki sivil tesislere yönelik emir aldık

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran’ın güneyinde bir düğün töreninin ABD tarafından hedef alındığı iddiası, yeni tartışmaları beraberinde getirdi. İran resmi haber ajansı Mehr’in el-Meyadin kanalına dayandırdığı habere göre, Amerikalı askeri yetkililer MSNBC televizyonuna yaptıkları açıklamada, Pentagon'dan İran'daki sivil altyapıyı bombalama emri aldıklarını belirtti.

Bu iddia, ABD Başkan Yardımcısı'nın İran'daki sivil bölgelerin hedef alınmadığı yönündeki açıklamalarının hemen ardından geldi.

Haberde ayrıca, daha önce ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sırasında Minab’daki bir kız okulu, hastaneler, bankalar, konut bölgeleri ve son olarak da güneydeki Sirik kasabasında bir düğün töreninin vurulduğu öne sürüldü.

Öte yandan, ABD ordusunun daha önceki açıklamalarında sivil hedefleri vurmadığını tekrarladığı hatırlatıldı.

Konuyla ilgili olarak Amerikan New York Times gazetesi, Sirik’teki düğün törenine isabet eden ve onlarca kişinin ölümüne yol açan bombaların ABD yapımı silahlar arasında yer aldığını aktardı.