ABD'li askerlere İran savaşı bilgi sızıntısı soruşturması

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Amerikalı bir medya kuruluşu, ABD Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı çok sayıda askerin İran savaşına ilişkin bilgi sızıntıları nedeniyle soruşturma altına alındığını duyurdu.

Mehr Haber Ajansı'nın el-Cezire kanalına dayandırdığı habere göre, New York Times gazetesi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Genelkurmay bünyesindeki yaklaşık 50 askeri personel hakkında, İran'la ilgili savaş planlarına dair basına sızan bilgiler konusunda inceleme başlatıldığını yazdı.

Haberde, soruşturmanın özellikle ABD ordusunun hayati önem taşıyan mühimmat stoklarındaki azalmaya ilişkin sızıntılar üzerinde yoğunlaşacağı belirtildi.

Bu gelişme, Amerikan düşünce kuruluşu Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin (CSIS) kısa süre önce yayımladığı bir raporun ardından geldi. CSIS raporunda, ABD'nin Patriot PAC-3 MSE önleyici füzelerinin stoklarının 28 Şubat 2026'dan itibaren yüzde 65 oranında azalarak yaklaşık 759 adede düştüğü belirtilmişti.

Aynı kuruluşa göre, yıllık Patriot üretimi yalnızca 183 adet olup, bu füzelerin teslim süresi yaklaşık üç buçuk yıl buluyor.

CSIS'in son raporunda ayrıca, Thaad hava savunma sistemine ait önleyici füze stoklarının da 452'den 278'e gerilediği kaydedildi. Raporda, Thaad stoklarının yeniden eski seviyesine ulaşmasının birkaç yıl alacağı vurgulandı.

Öte yandan, NBC News kanalı yakın zamanda ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ordunun hava savunma stoklarının hızla tükenmesi nedeniyle İran füze ve insansız hava araçlarına karşı "seçici ateş" politikası uygulamak zorunda kaldığını aktardı.