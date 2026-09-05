Yemenli askeri yetkiliden Suudi Arabistan'a sert uyarı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemenli bir askeri yetkili, ülkenin silahlı kuvvetlerinin Suudi Arabistan'a bağlı güçlerin saldırı ve askeri yığınakları karşısında hareketsiz kalmayacağını bildirdi.

Mehr Haber Ajansı'nın el-Mesire televizyonuna dayandırdığı habere göre, ismi açıklanmayan Yemenli askeri yetkili Saba ajansına yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a bağlı milislerin saldırılarına karşı Yemen güçlerinin sessiz kalmayacağını söyledi.

Yetkili, batıdaki Hüdeyde iline bağlı Cüreyye ilçesinde bir Yemenlinin evinin hedef alınmasını, "Suudi düşmanı ve milislerinin suç kayıtlarına eklenen yeni bir suç" olarak nitelendirdi.

Açıklamada ayrıca, "Suudi düşmanına bağlı güçlerin her türlü yığınağı, Yemen silahlı kuvvetleri için meşru hedef olacaktır" denildi.

Yetkili, Yemen silahlı kuvvetlerinin, olası bir kara savaşının zeminini hazırlamaya yönelik bu tür askeri yığınakları boşa çıkarmak için harekete geçeceğini belirterek, Suudi Arabistan'ın Yemen halkının kendisinden her türlü zulmün kaldırılması yönündeki iradesini kıramayacağını ifade etti.