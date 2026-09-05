New York Times: İran, ABD'nin güç sınırlarını eskisinden daha iyi görüyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Amerikan basını, ABD istihbaratının İran'ın Washington'un güç kapasitesi ve sınırlamalarına ilişkin farkındalığının arttığı yönünde değerlendirmelerde bulunduğunu yazdı.

Mehr Haber Ajansı'nın el-Meyadin kanalına dayandırdığı habere göre, New York Times gazetesi, yeni ABD istihbarat analizlerinin İran'ın kendi yetenekleri ve ABD'nin güç sınırlamaları konusunda eskisinden çok daha bilinçli hale geldiğini ortaya koyduğunu belirtti.

Bu haber, Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin (CSIS) ABD'nin Patriot PAC-3 MSE önleyici füze stoklarının 28 Şubat 2026'dan itibaren yüzde 65 azalarak yaklaşık 759 adede gerilediğini açıklamasının ardından geldi. CSIS raporunda, yıllık Patriot üretiminin yalnızca 183 adet olduğu ve teslimatın yaklaşık üç buçuk yıl sürdüğü belirtilmişti.

Aynı rapora göre, Thaad sistemine ait önleyici füze stoklarının da 452'den 278'e indiği ve bu stokların yeniden eski seviyesine ulaşmasının birkaç yıl alacağı vurgulanmıştı.

Öte yandan NBC News kanalı, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ordunun hava savunma stoklarının hızla tükenmesi nedeniyle İran füze ve insansız hava araçlarına karşı "seçici ateş" politikası uygulamak zorunda kaldığını aktarmıştı.