Lübnan’da Ali et-Tahir gerilimi: İsrail’in “kontrol” açıklaması sahadaki gerçekliği yansıtmıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan’ın güneyindeki Ali et-Tahir tepeleri hakkında son saatlerde yayılan haberlerin, sahadaki kesin bir değişiklikten ziyade askeri terminolojideki belirsizliğin siyasi ve medya alanında kullanılmasına dayandığı değerlendiriliyor.

İşgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, perşembe akşamı yaptığı açıklamada işgal güçlerinin Ali et-Tahir’deki operasyonunu tamamladığını ve söz konusu tepelerin artık İsrail yerleşimlerine yönelik bir tehdit oluşturmadığını ileri sürdü. İsrail işgal ordusu da daha sonra bölge üzerinde hem yer üstünde hem de yer altında “operasyonel kontrol” sağlandığını iddia etti.

Ancak “operasyonel kontrol” ifadesinin, bölgenin tamamen işgal edilmesi ve İsrail güçlerinin burada kalıcı şekilde konuşlandırılması anlamına gelmediği belirtiliyor. Askeri terminolojide bu ifade, bir bölgeyi kontrol etme, gözetleme ve hedef alma kapasitesinin oluşturulmasını ifade edebildiği gibi, söz konusu alanın tamamının fiziksel olarak ele geçirilip tutulduğu anlamına da gelmeyebiliyor.

Bu ayrım, son iki gündür Ali et-Tahir konusunda yaşanan tartışmanın temel noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

Netanyahu’nun açıklamalarının, ilk bakışta “Ali et-Tahir ele geçirildi” şeklinde anlaşılabilecek şekilde yorumlandığı görülüyor. İsrail medyası ve işgal rejimiyle aynı çizgide yayın yapan bazı bölgesel medya kuruluşlarının da bu belirsizliği öne çıkararak gelişmeyi bir “askeri başarı” şeklinde sunduğu aktarılıyor.

Yayımlanan haberlerde “kontrol sağlandı” ve “operasyonel kontrol” gibi ifadelerin kullanıldığı, ancak bu ifadelerin askeri açıdan doğrudan işgal ve kalıcı askeri varlık anlamına gelmediği kaydediliyor.

Bu nedenle Ali et-Tahir’in düştüğü veya tamamen işgal edildiği yönündeki tartışmaların, mevcut bilgiler ışığında kesin bir zemine dayanmadığı değerlendiriliyor.

İşgalci İsrail ordusunun resmi olarak açıkladığı hususun “operasyonel kontrol” olduğu, tepenin tamamında kalıcı askeri konuşlanma veya tam anlamıyla fiziksel kontrol sağlandığı yönünde net bir açıklama yapılmadığı belirtiliyor.

Ali et-Tahir’in son aylarda çatışmaların kritik noktalarından biri haline geldiği, işgal güçlerinin burada kalıcı bir varlık oluşturma girişimlerinin ise direniş güçlerinin karşı koymasıyla karşılaştığı aktarılıyor. Bölge ekseninde uzun süreli çatışmalar ve tekrarlanan ilerleme girişimleri yaşandığına ilişkin haberler de daha önce gündeme gelmişti.

Ali et-Tahir neden önemli?

Ali et-Tahir’in önemi yalnızca bir tepenin ele geçirilmesiyle sınırlı görülmüyor. Bölgenin esas öneminin gözetleme, istihbarat toplama ve Güney Lübnan’daki ateş gücünün kontrolü açısından taşıdığı stratejik konumdan kaynaklandığı belirtiliyor.

Tepenin Nebatiye bölgesinin bazı kesimlerine ve çevredeki güzergâhlara hakim olması nedeniyle Ali et-Tahir’in Güney Lübnan’daki istihbarat ve operasyonel dengelerde önemli bir konuma sahip olduğu ifade ediliyor.

İşgalci İsrail’in operasyonlarının temel amaçlarından birinin, Hizbullah’ın bu kapasitesini sınırlandırmak olduğu aktarılırken, asıl sorunun İsrail’in söz konusu hamlesinin işgal altındaki Filistin topraklarının kuzeyindeki güvenlik denkleminde kalıcı bir değişiklik oluşturup oluşturamayacağı olduğu vurgulanıyor.

Netanyahu’nun “Ali et-Tahir’den kaynaklanan İsrail tehdidinin ortadan kaldırıldığı” yönündeki açıklamasının da operasyonun sonucunu kuzeydeki işgal yerleşimleri açısından bir güvenlik kazanımı şeklinde sunma amacı taşıdığı değerlendiriliyor.

Bu durumun, sahadaki askeri gelişmeler ile İsrail iç siyasetinin kesiştiği noktayı ortaya koyduğu belirtiliyor.

Gerçek başarı sahada belli olacak

Tel Aviv yönetimi “operasyonel kontrol” ifadesini askeri başarı olarak sunabilir. Ancak gerçek ölçütün İsrail ordusunun açıklamaları değil, Hizbullah’ın kuzeydeki işgal yerleşimlerine yönelik tehdit ve operasyon kapasitesinin gerçekten ve uzun vadede azaltılıp azaltılamayacağı olduğu ifade ediliyor.

Hizbullah’ın Ali et-Tahir çevresinden keşif, insansız hava aracı veya ateş operasyonlarını sürdürebilmesi halinde, yalnızca askeri bir terminolojiye dayanarak bölgedeki denklemin tamamen değiştiğini söylemenin mümkün olmayacağı değerlendiriliyor.

Bu nedenle Ali et-Tahir’de yaşananların şu aşamada İsrail tarafından ilan edilen bir operasyonel kontrol iddiası olarak değerlendirilmesi gerektiği, bunun ne stratejik bir zafer ne de tepenin tamamen işgal edildiğinin kesin kanıtı olarak görülmemesi gerektiği belirtiliyor.

Son saatlerdeki tartışmanın, sahadaki coğrafi durumdaki kesin bir değişiklikten çok, Netanyahu’nun kullandığı askeri ifadelerin hızla siyasi ve medya anlatısına dönüştürülmesinden kaynaklandığı kaydediliyor.

Netanyahu’nun kuzeydeki işgal yerleşimcilerine “tehdidin ortadan kaldırıldığı” mesajını vermeye çalıştığı, İsrail medyasının ise bu mesajı iç siyasi amaçlarla öne çıkardığı değerlendiriliyor.

Mevcut raporların Ali et-Tahir tepesinin tamamen işgal edildiğini doğrulamadığı, bölgedeki İsrail hakimiyetine ilişkin haberlerin önemli bölümünün ise işgal rejimi yanlısı medya ve yayın organları tarafından gündeme getirildiği aktarılıyor. Bu nedenle sahadaki gerçek durumun değerlendirilmesi açısından önümüzdeki saatlerde ortaya çıkacak gelişmelerin takip edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Öte yandan Ali et-Tahir’in tamamen işgal edilmesi ihtimalinin gerçekleşmesi durumunda dahi bunun direnişin sona erdiği veya bölgesel denklemin bütünüyle değiştiği anlamına gelmeyeceği ifade ediliyor.

Tepenin stratejik öneminin asıl olarak işgalci İsrail’in burada kalıcı bir askeri varlık oluşturup oluşturamayacağı ve mevzilerini uzun süre koruyup koruyamayacağıyla ortaya çıkacağı belirtiliyor. Mevcut saha koşulları ve direniş güçlerinin İsrail askerleri ile askeri unsurlarını hedef alma kapasitesi dikkate alındığında, kalıcı bir İsrail askeri varlığının oluşturulmasının ciddi soru işaretleri taşıdığı değerlendiriliyor.

Bu nedenle “geçici ilerleme veya sınırlı askeri varlık” ile “kalıcı ve sürdürülebilir askeri kontrol” arasında açık bir ayrım yapılması gerektiği vurgulanıyor.