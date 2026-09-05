İşgal altındaki Batı Şeria’da kanlı bilanço: 2026’da en az 76 Filistinli şehit edildi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İşgalci İsrail rejiminin işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik saldırıları 2026 yılında da hız kesmeden devam ediyor.

Filistin kaynakları ve uluslararası kuruluşların verilerine göre, yıl başından bu yana işgalci İsrail askerleri ve Siyonist yerleşimcilerin saldırılarında en az 76 Filistinli şehit edildi.

Son olayda, işgalci İsrail askerlerinin Ramallah’ın doğusundaki el-Muğayyir köyünde bir genç ile bir Filistinli çocuğu silahla vurarak şehit ettiği bildirildi. Saldırının, Siyonist yerleşimcilerin Filistinlilere ait hayvanları çalmak amacıyla bölgeye düzenlediği baskın sırasında gerçekleştiği aktarıldı.

Yıl başından bu yana el-Muğayyir köyünden beş Filistinlinin şehit edildiği, bunlardan üçünün Siyonist yerleşimcilerin saldırıları sonucunda hayatını kaybettiği belirtildi.

Bu gelişmelerin, Batı Şeria’da yerleşimci saldırılarının işgal ordusunun desteği altında giderek daha ölümcül bir şiddet biçimine dönüşmesine ilişkin insan hakları kuruluşlarının endişelerini artırdığı kaydedildi.

Ağustosta 2 binden fazla saldırı

Duvar ve Yerleşimlere Karşı Direniş Komisyonu tarafından yayımlanan rapora göre, yalnızca ağustos ayında Batı Şeria genelinde 2 bin 30 saldırı kaydedildi.

Bu saldırıların 1.402'sinin işgalci İsrail askerleri, 628'inin ise Siyonist yerleşimciler tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

Yerleşimcilerin en fazla saldırı düzenlediği bölgelerin başında 157 saldırıyla Ramallah ve el-Bire, 137 saldırıyla Nablus ve 120 saldırıyla El Halil geldi.

Raporda ayrıca Siyonist yerleşimcilerin ağustos ayında 32 yeni yerleşim noktası oluşturma girişiminde bulunduğu belirtildi.

İşgal askerleri ve yerleşimcilerin Filistinlilere ait tarım arazilerine yönelik ortak saldırılarında ise 21 bin 508 ağacın tahrip edildiği aktarıldı. Tahrip edilen ağaçların 19 bin 375'inin zeytin ağacı olduğu kaydedildi.

Yerleşimci saldırılarının doğrudan 164 Filistinliyi etkilediği, yaralanan veya saldırılardan zarar görenler arasında 20 çocuk ve 17 kadının bulunduğu bildirildi.

BM: Yerleşimci saldırıları rekor seviyeye ulaştı

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch) tarafından yayımlanan “Batı Şeria: İsrail destekli yerleşimci şiddeti yerinden edilmeye yol açıyor” başlıklı raporda, 2026 yılının yerleşimci saldırıları açısından yeni bir rekora doğru ilerlediği belirtildi.

Raporda, Siyonist yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddetinin köylerde ve yaşam alanlarında yaşayan Filistinlilerin topraklarını terk etmeye zorlanmasında giderek daha önemli bir rol oynadığı ifade edildi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) verilerine göre, Filistinlilerin yaralanması veya mülklerinin zarar görmesiyle sonuçlanan yerleşimci saldırılarının günlük ortalaması 6,6 vakaya ulaştı. Bu rakamın Birleşmiş Milletler tarafından şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviye olduğu bildirildi.

BM verilerine göre, yıl başından bu yana 1.430’dan fazla yerleşimci şiddeti vakası kaydedildi ve bu saldırıların yaklaşık 260 Filistinli topluluğunu etkilediği belirtildi.

BM ayrıca 10 Ağustos 2026 itibarıyla Batı Şeria’da 76 Filistinlinin işgalci İsrail askerleri veya Siyonist yerleşimciler tarafından şehit edildiğini açıkladı.

Aynı dönemde yaklaşık 3 bin 800 Filistinlinin, yerleşimci şiddeti, evlerin yıkılması ve zorunlu göç operasyonları nedeniyle yerinden edildiği kaydedildi.

AB’den yerleşimci saldırılarına tepki

Avrupa Birliği de 21 Ağustos'ta Nablus’un güneyindeki Kusra köyündeki durumdan endişe duyduğunu açıkladı.

AB açıklamasında, Filistinli ailelerin Siyonist yerleşimcilerin saldırıları nedeniyle bir haftadan uzun süre evlerinde mahsur kaldığı belirtildi.

Avrupa Birliği, Filistinlilere yönelik yıldırma, taciz, mülklerin tahrip edilmesi ve fiziksel saldırıların sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

AB ayrıca işgalci İsrail rejiminden saldırıları durdurmak ve sorumluları yargılamak amacıyla kararlı adımlar atmasını istedi.

“2026 yerleşimci saldırıları açısından en kanlı yıl”

Duvar ve Yerleşimlere Karşı Direniş Komisyonu’nun Orta Batı Şeria’daki ofisinin direktörü Salah Havca, 2026’nın şimdiye kadar yerleşimci saldırıları açısından en kanlı yıl olduğunu söyledi.

Havca’nın verdiği bilgilere göre, Siyonist yerleşimcilerin saldırıları sonucunda 2019’da bir, 2020’de iki ve 2021’de beş Filistinli şehit edildi.

Buna karşılık yalnızca 2026’nın ilk yarısında 20 Filistinlinin Siyonist yerleşimciler tarafından şehit edildiği aktarıldı.

Veriler, işgal altındaki Batı Şeria’da yalnızca askeri operasyonların değil, Siyonist yerleşimcilerin sistematik saldırılarının da Filistinliler üzerindeki baskıyı giderek ağırlaştırdığını ortaya koyuyor. Filistinli yetkililer ve uluslararası kuruluşların verilerinde, saldırıların can kayıplarının yanı sıra zorunlu göç, tarım arazilerinin tahribi ve Filistinlilerin yaşam alanlarının boşaltılmasına yönelik baskıyı da artırdığı belirtiliyor.