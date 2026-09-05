Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'li yetkililerin olası Moskova ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, durumun Kiev'in aleyhine sürekli değiştiğine dikkat çekti.

Rus basınına konuşan Ryabkov, Amerikan yönetiminin krizin kökenlerinin yanı sıra sahada yaşanan dinamikleri de hesaba katmasının kritik olduğunu ifade ederek, "Soru şu: ABD yönetimi, sahadaki gerçekleri de içeren mevcut krizin gerçek bir çözümünü bulmaya ne kadar hazır? Sadece sürekli bahsettiğimiz temel nedenler değil, aynı zamanda sürekli değişen ve Kiev'in lehine olmayan durum da dikkate alınmalı" dedi.

Ryabkov, Anchorage zirvesi ve sonrasındaki sürecin, Washington'un dengeli bir yaklaşım benimseme ve mevcut konjonktür ile barış karşıtı çevrelerin etkisinden kaçınma konusundaki kararlılığına dair soru işaretleri bıraktığını sözlerine ekledi.