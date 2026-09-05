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Putin'den Kiev'e yönelik ateşkes talimatı: 3 gün geçerli olacak

5 Eylül 2026 - 22:49
News ID: 1861898
Putin'den Kiev'e yönelik ateşkes talimatı: 3 gün geçerli olacak

ABD'li müzakereciler Witkoff ve Kushner'in Moskova'dan sonra Kiev'de gerçekleştireceği görüşmeler nedeniyle Putin, Rus ordusuna Kiev'e yönelik bombardımanları 3 gün askıya alma emri verdi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu gece yarısından itibaren 3 gün boyunca Kiev'e bombardıman düzenlenmemesi yönünde talimat verdiğini açıkladı.

Peskov'un açıklamaları: Kiev'e yönelik bombardımanların duraklaması, ABD'li müzakerecilerle orada yapılacak toplantıların hazırlıkları ve gerçekleştirilmesiyle bağlantılı

Rusya Devlet Başkanı, bugün ilerleyen saatlerde Kremlin'de ABD'li müzakereciler Steve Witkoff ve Jared Kushner ile bir araya gelecek

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