Putin'den Kiev'e yönelik ateşkes talimatı: 3 gün geçerli olacak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu gece yarısından itibaren 3 gün boyunca Kiev'e bombardıman düzenlenmemesi yönünde talimat verdiğini açıkladı.
Peskov'un açıklamaları: Kiev'e yönelik bombardımanların duraklaması, ABD'li müzakerecilerle orada yapılacak toplantıların hazırlıkları ve gerçekleştirilmesiyle bağlantılı
Rusya Devlet Başkanı, bugün ilerleyen saatlerde Kremlin'de ABD'li müzakereciler Steve Witkoff ve Jared Kushner ile bir araya gelecek
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