Adidas işgal askerini reklam yüzü yaptı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Adidas, ampute bireylerin kullanmadıkları ikinci ayakkabıya para ödemesini engellemeyi hedefleyen bu hizmetin siyonist rejim tanıtımında, 2021 yılında Gazze’ye yönelik soykırım saldırılarında yaralanarak bacağını kaybeden işgalci rejimin eski askeri Shalev Biton’u oynattı.

Reklam filminde, Gazze’de binlerce masumun kanına giren siyonist askerlere sempati toplanmaya çalışılarak "Artık tekli ayakkabı alabilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.

Gazze Çocuk Ampute Oranında Dünyada İlk Sırada

Adidas’ın katliamcı İsrail ordusunun mensubu olan bir ismi meşrulaştırma çabası, Gazze’de yaşanan insanlık dramını bir kez daha gündeme getirdi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Gazze, siyonist rejimin bombardımanları nedeniyle kişi başına düşen çocuk ampute oranının dünyada en yüksek olduğu bölge konumunda bulunuyor.

Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği soykırım saldırılarında 174 binden fazla Filistinli yaralanırken, en az 42 bin kişi ise uzuv kaybı yaşayarak kalıcı olarak sakat kaldı.

İşgalci rejimin sakat bıraktığı on binlerce Filistinli için hiçbir kampanya düzenlemeyen Adidas’ın, saldırgan taraftaki bir askeri reklam yüzü yapması büyük tepki topladı.