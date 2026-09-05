Hizbullah'tan Lübnan hükümetine tepki: 'İsrail’in Lübnan saldırıları ABD desteğiyle sürüyor'

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hizbullah Cumartesi günü, Lübnan'ın güneyini ve Batı Bekaa'yı hedef alan, çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan İsrail saldırısını kınadı.

Hizbullah ayrıca Lübnan hükümetinin İsrail işgal hükümetiyle yürüttüğü doğrudan müzakereleri reddettiğini yineledi.

Hizbullah yaptığı açıklamada, “İsrail düşmanı, Lübnan'a karşı saldırganlığını ve suçlarını tırmandırmaya devam ediyor; öldürme, bombalama, yıkım ve sistematik olarak evleri ve köyleri havaya uçurma, simgelerini silme ve yaşamın tüm temellerini caydırıcı hiçbir önlem almadan ve zayıf bahanelerle yıkıyor. Dünkü terörist saldırısı 4 kişinin şehit olmasına ve onlarca kişinin yaralanmasına yol açtı,” ifadelerini kullandı.

Parti, saldırının “uluslararası alanda tam bir sessizlik ve Amerika'nın açıkça suç ortaklığı, Lübnan yönetiminin sorumluluklarını üstlenmekten tamamen kaçınması ve yanlış tercihlerine, tavizci ve teslimiyetçi yaklaşımına ve düşmanın her gün çiğnediği çerçevesine devam etme konusundaki utanç verici ısrarı arasında gerçekleştiğini” belirtti.

Hizbullah, bunun Lübnan'a yalnızca “utanç ve rezalet” getirdiğini ve işgalin pekişmesine, İsrail'in Lübnanlılara yönelik saldırganlığının ve suçlarının devam etmesine yol açtığını söyledi.

Hizbullah, “Amerikan ortaklığı, desteği ve planlamasıyla devam eden bu kınanmış ve saldırganlığın, Lübnan'ı iç karışıklık bataklığına sürükleme pahasına bile olsa, amaçları herkesçe bilinen gündemleri uygulamaya zorlamak için Lübnan yetkililerine baskı ve şantaj yapmaktan başka bir gerekçesi olmadığına” inandığını belirtti.

Parti ayrıca “yetkililerin bu saçma, yasadışı ve anayasaya aykırı yolu izlemeye devam etmesinin, düşmana saldırganlığını sürdürmesi için zemin hazırladığını ve hedeflerine ulaşması, Lübnan'a kendi şartlarını ve diktelerini dayatması için daha fazla zaman tanıdığını” söyledi.

Hizbullah açıklamasında, “Yetkililerin, düşmanla yaptığı sonuçsuz doğrudan müzakerelerin ve talihsiz çerçeve anlaşmasının başarı getirdiği yönündeki iddiaları, işgalin, saldırganlığın, Lübnanlıların kanının dökülmesinin, yıkımın ve bombalamaların devam etmesiyle çürütülmekte ve geçersiz kılınmaktadır,” ifadelerine yer verdi.

Hizbullah, İsrail işgali tarafından bazı Lübnanlı mahkumların yakın zamanda serbest bırakılması konusunda da değerlendirmede bulundu.

Parti, “Bazı Lübnanlı mahkumların serbest bırakılması, ne kadar önemli olursa olsun, saldırganlığın, işgalin ve katliamın devam etmesini örtbas etmek için bir bahane olamaz; ayrıca, Lübnan'ı ve halkını korumada başarısızlığını ve yetersizliğini kanıtlamış bir yolda devam etmek için de bir gerekçe olamaz” dedi.

Hizbullah, Lübnanlı yetkililerin İsrail'in saldırganlığını durdurmadan önce hiçbir müzakere yoluna girmeyeceklerini defalarca teyit ettiklerini de hatırlattı.

Parti, “Lübnan ve halkı uğruna yetkililerin hesaplarını yeniden gözden geçirmelerini, inatçılıktan vazgeçmelerini, dikbaşlılığı ve çekişmeyi bir kenara bırakmalarını ve Lübnan'ın egemenliğini koruyan birleştirici ulusal ilkelere geri dönmelerini” istedi.

Hizbullah ayrıca tüm Lübnanlılara, İsrail saldırganlığı karşısında Lübnan'ın gücünü, direncini ve egemenliğini koruyan birleşik bir ulusal duruşun arkasında birleşmeleri çağrısında bulundu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Cumartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail işgal ordusunun ülkenin güney ve doğusundaki çeşitli kasabalara düzenlediği saldırılarda 4 kişinin öldüğünü ve 32 kişinin yaralandığını duyurdu.

Bu olaylar, İsrail'in Nebatiye el-Fevka kasabasına yönelik topçu bombardımanının, Nebatiye bölgesindeki Kefur kasabasına yönelik İsrail baskınının ve Batı Bekaa'daki Ayn el-Tineh kasabasına düzenlenen başka bir baskının ardından yaşandı.

İsrail savaş uçakları ayrıca Nebatiye el-Fevka ve el-Ramadiyah'a da hava saldırıları düzenledi.

İşgal güçleri, köyleri ve kasabaları kasıtlı olarak topçu ateşi, hava saldırıları ve insansız hava araçlarıyla bombalıyor.

Ayrıca tarım alanlarını kasten yakalıyor, evleri ve altyapıyı havaya uçuruyor, buldozerlerle yıkıyor ve sivilleri hedef alıyor.