İran petrol tankeri Amerikan saldırısına uğradı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran’ın Tesnim haber ajansı Cumartesi günü, İran’a ait bir petrol tankerinin Fars Körfezi’ndeki Harg Adası’na 6 deniz mili uzaklıkta demirliyken Amerikan füze saldırısına uğradığını bildirdi.

Tesnim’in aktardığı bilgilere göre tanker, Amerikan saldırısı sonucu ateşlenen 4 mermiyle vuruldu.

Olayda şu ana kadar herhangi bir can kaybı kaydedilmedi.

Ajans, ilgili makamların tankerde meydana gelen hasarın boyutunu ve olayın kesin kapsamını belirlemek amacıyla soruşturma yürüttüğünü bildirdi.

Tesnim, incelemelerin ardından olayla ilgili ek bilgilerin yayınlanacağını da aktardı.

AMERİKAN SALDIRGANLIĞI ARTTI

Salı günü İran’ın çeşitli illerinde birçok Amerikan saldırısı gerçekleşti.

Bu saldırılardan biri Sirik’te bir düğün töreni sırasında yaşandı.

Saldırılar sonucunda çok sayıda sivil şehit oldu ve yaralandı.

Buna karşılık İran silahlı kuvvetleri, bölgedeki birkaç Amerikan üssünü hedef aldıklarını açıkladı.