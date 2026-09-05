İran'da İsrail-Amerikan bağlantılı terör hücresine operasyon

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Devrim Muhafızları'nın Sistan ve Beluçistan eyaletindeki kara kuvvetleri, eyalette gerçekleştirdikleri güvenlik operasyonunun ardından Cumartesi günü "İsrail-Amerikan düşmanına ait bir terör hücresinin etkisiz hale getirildiğini" duyurdu.

Devrim Muhafızları'nın kara kuvvetleri, operasyonun terörist hücre üyeleriyle yaşanan çatışmaların ardından gerçekleştirildiğini açıkladı.

Çatışmalarda iki teröristin öldürüldüğü, birkaç kişinin de tutuklandığı bildirildi.

Kara kuvvetleri, söz konusu hücrenin Sistan ve Beluçistan eyaletinde terör eylemi gerçekleştirmeyi planladığını belirtti.

Operasyonun bu planı boşa çıkardığı da ifade edildi.

Devrim Muhafızları'nın kara kuvvetleri, bölgeye herhangi bir "paralı askerin" girmesine veya bölgede hareket etmesine izin vermeyeceklerini teyit etti. Kuvvetler, eyaletteki güvenlik ve istikrarı baltalamaya yönelik her türlü girişime kararlı bir şekilde karşılık vereceklerini vurguladı.

Bununla bağlantılı olarak, İran ordusunun kara kuvvetleri komutanı Tuğgeneral Ali Cihanşahi daha önce ordunun kara birliklerinin ülkenin sınırlarına yönelik her türlü tehditle yüzleşmeye ve bunları bertaraf etmeye hazır olduğunu teyit etmişti.

Cihanşahi'nin açıklamaları, İran'ın batısında faaliyet gösteren birliklerin muharebe kabiliyetlerini denetlediği sırada geldi. Cihanşahi, "Birliklerimiz, sınırlarımızdaki olası her türlü tehditle yüzleşmeye ve onları etkisiz hale getirmeye tamamen hazırdır" dedi.

Cihanşahi, "Ülkemizin çıkarlarının gerektirdiği her yerde birliklerimiz güçlü bir şekilde yer alacaktır" diye ekledi.

Kürt ayrılıkçı gruplar İran'ın batı sınırlarında konuşlanmış durumda. Hem Amerika Birleşik Devletleri hem de İsrail işgali, Amerikan-İsrail saldırganlığıyla birlikte bu grupları İran'a karşı kara çatışmalarına dahil etmeye çalıştı.

İsrail medyası birkaç gün önce, işgal hükümetinin İslam Cumhuriyeti rejimini devirme planının bir parçası olarak, işgal altındaki Filistin topraklarında Kürt savaşçıları eğittiğini ortaya çıkardı.