ABD İran’a Karşı “Ekonomik Boğma” Savaşını Büyütüyor: Avrupa Cepheye Çekilirken Washington 18 Askerin Ölümünü Kabul Etti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD’nin İran’a karşı yürüttüğü savaşın yeni aşamasında cephe yalnızca füze rampaları, savaş uçakları ve Basra Körfezi’ndeki savaş gemilerinden oluşmuyor. Washington şimdi İran’ın dünya finans sistemiyle kalan bağlantılarını sistematik biçimde kesmeye, petrol gelirlerini engellemeye ve Tahran’la iş yapan üçüncü ülke şirketleri ile bankaları da yaptırım tehdidi altında bırakmaya çalışıyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in son açıklamaları bu stratejiyi açık biçimde ortaya koydu.

Bessent, Avrupa Birliği’nin ABD öncülüğündeki “Operation Economic Outcast” operasyonuna “resmen katıldığını” açıkladı. Anadolu Ajansı’nın aktardığı açıklamasında Bessent, AB’nin “güçlü ve erken tutumunu” takdir ettiklerini belirterek Washington’un müttefikleriyle birlikte İran’ın küresel finans sisteminden yararlanarak nükleer hedeflerini, silah programlarını ve bölgesel müttefiklerini finanse etmesini önlemeye çalıştığını söyledi.

Bessent’in kullandığı bir başka ifade ise Washington’un hedefinin geçici bir yaptırım dalgasından çok daha kapsamlı olduğunu gösteriyor. ABD Hazine Bakanı, İran’a yönelik baskının “geriye kalan bütün mali can damarları kesilene kadar” devam edeceğini söyledi.

Bu ifade, İran’a karşı oluşturulmaya çalışılan mekanizmanın klasik yaptırım politikasını aşarak bir çeşit finansal kuşatma stratejisine dönüştüğünü gösteriyor.

Reuters’ın daha önce aktardığı açıklamalarda Bessent, ABD’nin İran’a yönelik yeni banka yaptırımlarını neredeyse haftalık biçimde uygulamaya hazırlandığını, Devrim Muhafızları ile çalışan kuruluşların, uçak kiralama şirketlerinin ve başka ekonomik aktörlerin de hedef alınabileceğini söylemişti. Washington ayrıca bazı kurumları dolar merkezli finans sisteminden tamamen çıkarmayı değerlendiriyor.

Associated Press’e konuşan Bessent’in kullandığı “Gerekirse bu finansal şiddet olacak” ifadesi ise Amerikan stratejisinin mantığını daha çıplak biçimde ortaya koyuyor. AP’ye göre Washington yeni bankaları yaptırım listesine almaya, İran’la yapılan finansal işlemleri takip etmeye ve üçüncü ülkeleri Tahran’la ekonomik ilişkilerini azaltmaya zorlamaya çalışıyor.

Ancak Avrupa gerçekten operasyona “resmen” mi katıldı?

Burada önemli bir ayrıntı var.

Bessent, Avrupa Birliği’nin operasyona “resmen katıldığını” söylüyor. Ancak Euronews’ün Avrupa Komisyonu açıklamasına dayanarak yaptığı inceleme, Brüksel’in kullandığı dilin Washington’un açıklamasından daha ihtiyatlı olduğunu ortaya koyuyor.

Avrupa Komisyonu, İran’a karşı ekonomik baskının artırılmasına ve gerektiğinde yeni tedbirler alınmasına destek verdiğini belirtirken, ABD’nin “Operation Economic Outcast” operasyonuna hukuki veya kurumsal anlamda resmen katıldığını açıkça ilan etmiş değil. Euronews bu nedenle Bessent’in “resmi katılım” ifadesinin Brüksel’in yayımladığı metinden daha ileri bir yorum olduğunu vurguluyor.

Dolayısıyla burada iki ayrı gerçeklik bulunuyor:

Washington, Avrupa’yı İran’a karşı oluşturduğu ekonomik cepheye dahil olmuş bir aktör olarak sunuyor; Brüksel ise İran üzerindeki baskıyı desteklemekle birlikte ABD’nin terminolojisini bütünüyle sahiplenmekten kaçınıyor.

Yine de sonuç değişmiyor: İran üzerindeki ekonomik baskının Atlantik ötesi boyutu genişliyor.

Askeri savaşın yanında “ekonomik boğma” stratejisi

Washington yönetiminin kullandığı terminoloji dikkat çekici.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick de İran politikasını anlatırken bunu bir “economic choke-out”, yani ekonomik olarak boğma veya nefessiz bırakma operasyonu şeklinde tanımladı.

Ancak Lutnick’in aynı konuşmada yaptığı başka bir açıklama Washington’da büyük tartışma yarattı.

Lutnick, CNBC’ye verdiği röportajda İran’la çatışmayı anlatırken:

“Amerikan kaybı olmadı”

dedi.

Fakat bu açıklama doğru değildi.

Lutnick kısa süre sonra X hesabından özür dilemek zorunda kaldı ve İran çatışmasında 18 Amerikan askerinin öldüğünü kabul etti.

Reuters’ın aktardığı özründe Lutnick şu ifadeleri kullandı:

“Yanlış konuştum. Ordumuzun 18 mensubu hayatını kaybetti. Bu aileler için yüreğim parçalanıyor ve kayıpları için çok üzgünüm.”

Lutnick, açıklama sırasında aslında Venezuela’daki Amerikan askeri operasyonunu düşündüğünü, söz konusu operasyonda Amerikan askerinin ölmediğini söyledi.

Bu açıklamanın dikkat çekici taraflarından biri de Lutnick’in İran hakkındaki ilk röportajında Venezuela konusunun hiç gündeme gelmemiş olması.

Reuters ayrıca ABD’nin İran çatışmasındaki resmi bilançosunun yalnızca 18 ölüden ibaret olmadığını, 750’den fazla Amerikan askerinin de yaralandığını aktarıyor.

Washington’un söylemi ile savaşın bilançosu arasındaki çatlak

Lutnick’in gafı yalnızca bir bakanın yanlış rakam vermesi olarak değerlendirilemez.

Çünkü ABD yönetiminin İran çatışmasını kamuoyuna sunma biçiminde daha geniş bir tartışma yaşanıyor.

Washington bir taraftan İran’a yönelik askeri operasyonlarını sürdürüyor, diğer taraftan çatışmanın çapını küçültmeye çalışan bir söylem kullanıyor.

Associated Press’e göre ABD Başkanı Donald Trump da İran’la süren çatışmayı “küçük bir mesele” olarak tanımladı ve bunu tam ölçekli bir savaş yerine “askeri çatışma” olarak nitelendirdi. Ancak aynı AP haberinde çatışmanın ABD’ye şu ana kadar 37,5 milyar dolardan fazla maliyet çıkardığı ve 18 Amerikan askerinin ölümüne yol açtığı belirtiliyor.

Bu tablo önemli bir siyasi çelişkiye işaret ediyor:

Washington yönetimi İran üzerindeki baskıyı kamuoyuna kontrollü, düşük maliyetli ve büyük ölçüde ekonomik bir operasyon olarak göstermeye çalışırken, resmi Amerikan verileri dahi çatışmanın ciddi askeri ve ekonomik maliyetler doğurduğunu ortaya koyuyor.

İran’ı dünya ekonomisinden koparma girişimi

Direniş Ekseni açısından bakıldığında son gelişmelerin belki de en önemli tarafı burada ortaya çıkıyor.

ABD artık yalnızca İran’ın askeri kapasitesini hedef almıyor. Washington’un stratejisinin yeni merkezi, İran’ın ekonomik dayanıklılığını ve uluslararası finansal bağlantılarını zayıflatmak.

Bunun araçları ise giderek genişliyor:

Bankalar, petrol gelirleri, deniz taşımacılığı, uçak kiralama şirketleri, dolar işlemleri, yabancı şirketler ve İran’la ticaret yapan üçüncü ülkelerin finans kuruluşları.

Bessent’in açıklamalarından anlaşıldığı kadarıyla Washington’un hedefi yalnızca yaptırım altındaki birkaç İran kurumunu engellemek değil; İran’la ekonomik ilişki kurmanın maliyetini dünyanın geri kalanı için yükseltmek.

Bu nedenle “Operation Economic Outcast”, İran ekonomisine karşı ikincil yaptırımları uluslararası bir kuşatma mekanizmasına dönüştürme girişimi olarak değerlendirilebilir.

IranWire da Bessent’in açıklamalarını aktarırken operasyonun özellikle İran bağlantılı bankacılık ağlarını, petrol gelirlerini, deniz taşımacılığını ve finansal işlemleri hedeflediğini bildiriyor.

Avrupa’nın pozisyonu neden kritik?

ABD yaptırımlarının bugüne kadarki en önemli sınırlarından biri, Washington’un bütün dünyayı İran’la ekonomik ilişkileri kesmeye ikna edememesi oldu.

Çin ve bazı Asya ülkeleri İran’la ticareti sürdürürken, Washington açısından Avrupa’nın desteği hem siyasi hem de finansal açıdan önemli.

Avrupa bankalarının uluslararası finans sistemindeki ağırlığı, dolar ve avro işlemleri, sigorta ve reasürans şirketleri, denizcilik finansmanı ve uluslararası ödeme sistemleri düşünüldüğünde Avrupa’nın Amerikan baskı politikasına daha güçlü katılımı İran için yalnızca sembolik bir gelişme olmayacaktır.

Ancak Washington’un önündeki temel sorun değişmiş değil:

İran’ı gerçekten küresel ekonomiden tamamen koparmak, Çin ve diğer büyük ticaret ortakları ikna edilmeden son derece zor.

Associated Press'in aktardığına göre Bessent de Çin’in İran’ın en büyük ticaret ortaklarından ve petrol alıcılarından biri olması nedeniyle Pekin üzerindeki baskının belirleyici olduğunu kabul ediyor.

Analiz: “Finansal savaş”, askeri savaşın alternatifi değil tamamlayıcısı

Ortaya çıkan tablo, ABD'nin İran'a karşı askeri yöntemlerden vazgeçerek ekonomik yöntemlere geçtiği şeklinde okunmamalı.

Aksine Washington aynı anda iki ayrı baskı hattını çalıştırmaya çalışıyor.

Bir yanda askeri operasyonlar ve İran’ın stratejik kapasitesine yönelik saldırılar; diğer yanda ülkenin petrol gelirlerini, bankacılık ağını ve uluslararası ticaret bağlantılarını hedef alan ekonomik kuşatma.

Bu nedenle Bessent’in “son mali can damarı kesilene kadar” ifadesi ile Lutnick’in “economic choke-out” tanımlaması aynı stratejik düşüncenin iki farklı ifadesi.

Ancak Lutnick’in 18 Amerikan askerinin ölümünü unutacak ölçüde çatışmanın askeri maliyetini küçümseyen açıklaması, bu stratejinin başka bir boyutunu da ortaya koydu:

Washington İran’ı ekonomik olarak boğmaya çalışırken, kendi kamuoyuna savaşın mümkün olduğunca düşük maliyetli olduğu görüntüsünü vermek istiyor.

18 askerin öldüğünün resmi olarak kabul edilmesi ve 750’den fazla askerin yaralanmış olması ise bu söylemi giderek daha zor savunulur hale getiriyor.

Türkiye açısından da gelişmenin yakından izlenmesi gerekiyor. İran’ın dünya finans sisteminden bütünüyle koparılmasını amaçlayan ikincil yaptırım mekanizması yalnızca Tahran’ı değil, İran’la enerji, ticaret, ulaştırma veya finans ilişkisi bulunan bölge ülkelerini de doğrudan etkileyebilir.

Bu nedenle mesele artık yalnızca ABD-İran hesaplaşması değil.

Asıl mücadele, Washington’un kendi finansal sistemindeki üstünlüğünü kullanarak İran’la ekonomik ilişki kuran üçüncü devletlerin davranışlarını ne ölçüde değiştirebileceği üzerinde şekilleniyor.

Ve tam burada savaşın yeni cephesi belirginleşiyor:

Füzelerin yanında bankalar, savaş uçaklarının yanında ödeme sistemleri, deniz ablukasının yanında yaptırımlar.

Washington İran’a karşı silahlı baskıyı sürdürürken, şimdi Avrupa’yı da yanına alarak Tahran’ın ekonomik nefes borularını kesmeye çalışıyor. Fakat Lutnick’in geri almak zorunda kaldığı sözler, bu savaşın ABD açısından dahi Washington’un göstermek istediği kadar “maliyetsiz” olmadığını ortaya koyuyor.

18 ölü, 750’den fazla yaralı ve giderek genişleyen bir ekonomik savaş… Asıl soru artık Washington’un İran’ı ne kadar sıkıştırabileceği değil; bu kuşatmanın bölgeyi ve dünya ekonomisini ne kadar daha derin bir çatışmaya sürükleyeceği