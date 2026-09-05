İsrail’in Yeni Stratejisi: Güney Lübnan’da “Zafer” İlanı, İran’a Rejim Değişikliği Tehdidi ve Eisenkot İçin Arap Başkentlerinden Sessiz Temaslar

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail’in son günlerde hem Lübnan hem İran cephesinde kullandığı söylem, sahadaki askeri gelişmelerden daha geniş bir stratejik hedefe işaret ediyor. Netanyahu hükümeti, Güney Lübnan’daki operasyonları “tehdidin ortadan kaldırılması” şeklinde sunarken, İran konusunda artık caydırıcılıktan değil doğrudan siyasi sistemin devrilmesinden söz ediyor.

Bu çizginin ilk ayağı Güney Lübnan’daki Ali el-Tahir sırtı oldu.

İsrail ordusu, bölgedeki yeraltı tünellerinde bulunan Hizbullah mensuplarının öldürüldüğünü ya da bölgeden uzaklaştırıldığını ve tünel ağının önemli bölümünde operasyonel kontrol sağlandığını açıkladı. Netanyahu da gelişmeyi, kuzeyde yaşayan İsrailliler açısından “büyük haber” olarak nitelendirerek Ali el-Tahir’in artık İsrail için tehdit oluşturmadığını ve burada “çok sayıda” Hizbullah mensubunun öldürüldüğünü söyledi.

Reuters, İsrail ordusunun iki büyük yeraltı güzergâhını temizlediğini duyurduğunu, ancak Lübnanlı bir askeri yetkilinin İsrail’in tünel sisteminin tamamında ne ölçüde ilerlediğinin belirsiz olduğunu söylediğini aktarıyor. Associated Press de bölgenin hâlâ çatışmalı olduğunu, İsrail’in “operasyonel kontrol” iddiasına rağmen sahadaki fiili durumun tartışmalı kaldığını bildiriyor.

Dolayısıyla Netanyahu’nun “artık tehdit değil” açıklaması askeri bir durum tespitinden çok, İsrail kamuoyuna yönelik güçlü bir zafer anlatısı olarak da okunmalı. Çünkü çatışmaların tamamen sona erdiği, Hizbullah’ın bölgedeki bütün askeri kapasitesini kaybettiği veya İsrail’in alan üzerinde tartışmasız hâkimiyet kurduğu bağımsız kaynaklarca doğrulanmış değil.

Direniş Ekseni açısından bakıldığında burada önemli olan nokta şu: İsrail, taktik bir mevzi kazanımını Güney Lübnan’daki daha geniş direniş kapasitesinin ortadan kalktığı şeklinde sunmaya çalışıyor. Oysa Ali el-Tahir çevresindeki mücadele devam eden daha geniş bir güvenlik ve egemenlik krizinin yalnızca bir parçası.

Netanyahu artık hedefi gizlemiyor: İran’da rejim değişikliği

İkinci ve çok daha kritik gelişme İran cephesinde yaşandı.

Netanyahu, Tel Aviv’deki Kirya askeri karargâhında İsrail Genelkurmayının üst düzey komutanlarıyla düzenlenen törende, İran yönetiminin devrilmesini açık biçimde İsrail’in “önündeki temel görev” olarak tanımladı.

Netanyahu’ya göre İran yönetimi bugün “her zamankinden daha zayıf”, “sarsılmış durumda” ve “hayatta kalmak için mücadele ediyor.”

Times of Israel’ın aktardığı konuşmada Netanyahu şu mesajı verdi: İran yönetimini devirmek artık “imkânsız” bir hedef değil, aksine “ulaşılabilir” durumda.

Netanyahu aynı konuşmada İsrail’in, kendisini yok etmeyi amaçladığını ileri sürdüğü ve nükleer silah edinerek İsrail’i ortadan kaldırmak istediğini söylediği bir yönetimle karşı karşıya kaldığını savundu. İsrail’in bu tehdidi geri püskürttüğünü iddia ederek İran’ın artık önceki dönemlerden daha kırılgan olduğunu söyledi.

Buradaki söylem değişikliği son derece önemli.

Çünkü İsrail’in İran politikasında uzun yıllar kamuoyuna açıklanan temel hedefler “İran’ın nükleer silah edinmesini engellemek”, “füze tehdidini azaltmak” ve “İran’ın bölgesel nüfuzunu sınırlandırmak” şeklinde tanımlanıyordu.

Şimdi Netanyahu açıkça Tahran’daki siyasi yönetimin değiştirilmesini İsrail devletinin temel askeri-stratejik hedeflerinden biri olarak ilan ediyor.

Bu, 28 Şubat’tan itibaren İran, ABD ve İsrail arasında yaşanan savaşın artık yalnızca nükleer tesisler, füze altyapısı veya Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri üstünlük meselesi olmadığını ortaya koyuyor. Reuters da savaşın Şubat ayında ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı geniş çaplı askeri harekâtla yeni bir aşamaya geçtiğini ve sonraki aylarda çatışmanın siyasi hedeflerinin giderek genişlediğini bildiriyor.

Netanyahu’nun “rejimi devirme” açıklaması bu açıdan İsrail’in niyetini daha açık hale getiriyor.

Katz’dan İran’a: “Bütün kısıtlamalar kalkar”

İran’a yönelik üçüncü mesaj İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’dan geldi.

Katz, ABD’nin İran’a uyguladığı ağır ekonomik yaptırımların etkili olmaya başladığını öne sürerken, aynı ekonomik baskının Tahran’ı “çaresiz adımlar” atmaya da itebileceğini söyledi.

Bu nokta oldukça çarpıcı.

Çünkü İsrail yönetimi bir taraftan İran ekonomisinin yaptırımlarla zayıflatılmasını stratejik başarı olarak görüyor, diğer taraftan aynı ekonomik kuşatmanın İran’ı askeri karşılık vermeye zorlayabileceğini kabul ediyor.

Reuters’ın son değerlendirmesine göre ABD’nin yaptırımları, petrol ihracatını hedefleyen abluka ve uluslararası finans kanallarındaki kısıtlamalar İran ekonomisi üzerinde ciddi baskı oluşturuyor.

Katz’ın bunun ardından yaptığı tehdit ise çok daha sertti.

İsrail Savunma Bakanı, İran’ın İsrail’e herhangi bir saldırıda bulunması durumunda Tel Aviv’in mevcut “bütün kısıtlamalardan kurtulacağını” ve yalnızca askeri hedeflere değil, İran’ın sivil altyapısına ve enerji tesislerine de saldıracağını söyledi.

Anadolu Ajansı’nın aktardığı açıklamada Katz, böyle bir durumda İran’ın “Taş Devri’ne ve karanlığa geri gönderileceği” tehdidinde bulundu.

Bu söylem yalnızca askeri caydırıcılık mesajı olarak görülemez.

Enerji santralleri, elektrik altyapısı ve diğer sivil sistemlerin açık biçimde hedef gösterilmesi, olası yeni çatışmanın İran’ın askeri kapasitesiyle sınırlı tutulmayabileceğini ortaya koyuyor.

Direniş Ekseni perspektifinden bakıldığında bunun anlamı açıktır: Tel Aviv’in stratejisi yalnızca İran silahlı kuvvetlerinin kapasitesini azaltmak değil, gerektiğinde İran devletinin ekonomik ve toplumsal işleyişini de baskı altına alabilecek bir maliyet üretmektir.

Ancak bunun karşı tarafı da var. Katz’ın kendi sözleri, ekonomik ve askeri baskının İran’ı teslim olmaktan ziyade daha sert askeri adımlara yöneltebileceğini İsrail yönetiminin de hesaba kattığını gösteriyor.

Yani Tel Aviv’in caydırıcılık stratejisinin içinde, aynı zamanda yeni bir tırmanma riski bulunuyor.

Lübnan’da beş sivil serbest bırakıldı: Askeri baskının yanında pazarlık kanalı

İsrail’in Güney Lübnan’daki sert askeri tutumuyla aynı günlerde dikkat çekici bir diplomatik gelişme de yaşandı.

Netanyahu’nun ofisi, İsrail’in Güney Lübnan’da alıkoyduğu beş Lübnan vatandaşını serbest bırakmaya karar verdiğini açıkladı.

İsrail makamlarına göre yapılan sorgulamaların ardından bu kişilerin hiçbir silahlı örgütle bağlantısının bulunmadığı, “terör faaliyetine” katılmadıkları ve İsrail’de tutulmaları için gerekçe kalmadığı sonucuna varıldı.

Reuters, beş kişinin serbest bırakılmasının ABD arabuluculuğunda yürütülen güven artırıcı temasların parçası olduğunu bildiriyor.

Netanyahu’nun ofisi ise kararın başka bir boyutunu açıkladı.

İsrail ve Lübnan son aylarda, 1980’lerin ortalarında Lübnan’da kaçırılarak öldürülen Yahudi cemaatinin bazı önde gelen isimlerinin cesetlerinin bulunması ve İsrail’e teslim edilmesi konusunda çalışmalar yürütüyordu.

İsrail Başbakanlık Ofisi’ne göre hem İsrail hem Lübnan bu kalıntıların bulunması için son aylarda çeşitli çalışmalar yaptı; bunların arasında sahada gerçekleştirilen operasyonlar da bulunuyordu. Bu süreçte gösterilen iş birliğinin ardından beş Lübnanlı sivilin bırakılmasına karar verildi.

Associated Press de bir kişinin 3 Eylül’de Kızılhaç aracılığıyla Lübnan’a teslim edildiğini, kalan kişilerin de anlaşma kapsamında serbest bırakılacağını ve İsrail’in onların silahlı örgütlerle ilişkili olmadığını kabul ettiğini aktardı.

Bu olay, Güney Lübnan’daki mevcut tablonun önemli bir paradoksunu ortaya koyuyor:

Bir tarafta bombardıman, işgal edilen bölgeler, tünel savaşları ve esir alma operasyonları; diğer tarafta Washington arabuluculuğunda karşılıklı güven artırıcı müzakereler.

Bu nedenle Lübnan cephesinde askeri çatışmayla diplomasi birbirinin alternatifi değil, aynı anda kullanılan iki baskı aracı haline gelmiş durumda.

İsrail’de seçim yaklaşırken yeni aktör: Gadi Eisenkot

Bütün bu askeri gelişmeler İsrail’de 27 Ekim seçimlerine doğru gidilirken yaşanıyor.

Netanyahu’nun karşısındaki en önemli rakiplerden biri eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot ve liderliğini yaptığı Yashar Partisi.

Son haftalardaki kamuoyu araştırmaları Eisenkot’un hızla yükseldiğini gösteriyor.

Anadolu Ajansı’nın Channel 13 anketinden aktardığı verilere göre başbakanlık için doğrudan tercih sorusunda Eisenkot yüzde 47, Netanyahu ise yüzde 37 destek aldı. Aynı araştırmada Netanyahu bloğu ile muhalefet bloğu 53’er milletvekilinde kalıyor ve iki taraf da tek başına hükümet kurmak için gerekli 61 sandalyeye ulaşamıyor.

Times of Israel’ın yayımladığı başka bir araştırmada da Yashar ile Likud’un başa baş gittiği, Eisenkot’un partisinin önceki haftalarda Likud’un önüne geçtiği görülüyor.

Bu yükseliş yalnızca İsrail iç siyasetinde karşılık bulmuş değil.

The Jerusalem Post’un iki kaynağa dayandırdığı haberine göre bazı Arap ülkelerinden üst düzey yetkililer, Eisenkot’a yakın isimlerle perde arkasında görüşmeler yürütmeye başladı.

Bu görüşmelerin amacı, Eisenkot’un seçimleri kazanarak başbakan olma ihtimaline karşı hazırlık yapmak ve özellikle İsrail’in Arap dünyasıyla ilişkileri konusundaki siyasi ve stratejik yaklaşımını anlamak.

Bu gelişme, bölgesel başkentlerin Netanyahu sonrası İsrail ihtimalini ciddi biçimde değerlendirmeye başladığını gösteriyor.

Ancak Eisenkot’un yükselişi, İsrail’in bölgesel politikasında otomatik olarak köklü bir yumuşama anlamına gelmiyor.

Eski Genelkurmay Başkanı olan Eisenkot, güvenlik politikalarında sert çizgisiyle tanınıyor. Dolayısıyla Arap başkentlerinin ilgisini “barışçı bir alternatifin ortaya çıkması” şeklinde değil, İsrail’de iktidarın değişmesi ihtimaline karşı erken pozisyon alma çabası olarak değerlendirmek daha doğru.

Askeri üstünlük söyleminden siyasi yeniden yapılanmaya

Bu beş gelişme bir arada okunduğunda İsrail’in önümüzdeki döneme ilişkin stratejisinin birkaç farklı hatta ilerlediği görülüyor.

Güney Lübnan’da Netanyahu, Ali el-Tahir’deki operasyonu askeri üstünlüğün kanıtı olarak sunuyor.

İran cephesinde ise hedef artık yalnızca nükleer veya füze kapasitesinin sınırlandırılması değil; Netanyahu’nun kendi ifadesiyle İran’daki yönetimin devrilmesi.

Israel Katz, ABD’nin ekonomik kuşatmasının bu hedefe yardımcı olduğuna inanırken aynı zamanda baskının İran’ı beklenmedik ve sert askeri karşılıklara itebileceğini kabul ediyor. Bunun üzerine Tel Aviv, olası İran saldırısına İran’ın enerji ve sivil altyapısını hedef alma tehdidiyle cevap veriyor.

Lübnan’da ise İsrail bir taraftan askeri varlığını genişletmeye çalışırken diğer taraftan beş sivili serbest bırakarak Washington aracılığıyla müzakere kanalını açık tutuyor.

Ve bütün bunlar olurken İsrail iç siyasetinde Netanyahu’nun iktidarı artık garanti görünmüyor. Gadi Eisenkot’un yükselişi, bazı Arap başkentlerini şimdiden yeni bir İsrail hükümetine nasıl yaklaşacaklarını hesaplamaya yöneltiyor.

Direniş Ekseni açısından ortaya çıkan temel sonuç şudur:

İsrail’in son açıklamalarındaki yüksek özgüven, sahada bütün tehditlerin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Güney Lübnan’da çatışmanın sürmesi, İran’ın halen önemli askeri karşılık kapasitesine sahip olması ve İsrail’in kendi içinde belirsiz bir seçim sürecine girmesi, Tel Aviv’in askeri üstünlük söylemiyle siyasi gerçeklik arasında belirgin bir mesafe bulunduğunu gösteriyor.

Netanyahu, İran’ın “her zamankinden daha zayıf” olduğunu ve devrilmesinin “ulaşılabilir” hale geldiğini söylüyor; ancak aynı İsrail yönetiminin İran’dan gelebilecek “çaresiz bir adım” ihtimaline karşı ordusunu yüksek alarma geçirmesi, bu değerlendirmenin içinde ciddi bir çelişki taşıyor.

Benzer biçimde, Ali el-Tahir’in “artık tehdit oluşturmadığının” ilan edilmesi de Lübnan cephesinin kapandığı anlamına gelmiyor. AP ve Reuters’ın sahadan aktardıkları, bölgenin hâlâ çekişmeli olduğunu ortaya koyuyor.

Dolayısıyla önümüzdeki dönemin asıl sorusu yalnızca İsrail’in İran veya Hizbullah’a ne kadar zarar verebildiği değil.

Asıl soru, Tel Aviv’in askeri kazanımlarını kalıcı bir siyasi düzene dönüştürüp dönüştüremeyeceği; İran ve Lübnan üzerindeki baskının yeni bir bölgesel tırmanmaya yol açıp açmayacağı ve Ekim seçimlerinin İsrail’in bu saldırgan stratejisinde gerçek bir değişiklik yaratıp yaratmayacağıdır.