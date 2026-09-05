Bakü’de İsrailli Gayrimenkul Hamlesi: 3.500 Konutluk Proje, Göç Tartışmaları ve Yerel Halk İçin Derinleşen Konut Erişimi Sorunu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail ile Azerbaycan arasındaki uzun yıllara dayanan askeri, enerji ve siyasi iş birliği, bu kez büyük ölçekli bir gayrimenkul yatırımı üzerinden yeniden gündemde. İsrail merkezli ve Tel Aviv Borsası’nda işlem gören Hagag Group, 24 Ağustos 2026’da Bakü’nün kuzeyindeki Hazar kıyısında yer alan Sea Breeze Resort’ta iki büyük konut projesi geliştirmek üzere mutabakat zabıtları imzaladı.

Israel Hayom’un haberine göre söz konusu iki proje toplamda yaklaşık 3.500 konut ve 358 bin metrekarelik inşaat alanını kapsıyor. Arazi maliyetinin 93 milyon dolara kadar çıkabileceği, Hagag’ın projelerde yaklaşık yüzde 80 paya sahip olmasının planlandığı bildiriliyor. Ancak anlaşmanın henüz nihai olmadığı, hukuki ve mali inceleme sürecinin ardından bağlayıcı sözleşmelere dönüşmesinin beklendiği özellikle vurgulanıyor.

İsrail’in gayrimenkul sektörünü takip eden Nadlan Center da şirketin borsaya yaptığı bildirime dayanarak ilk projede yaklaşık 2.475, ikinci projede ise yaklaşık 1.000 konut planlandığını aktarıyor. Böylece Hagag’ın Azerbaycan pazarına tekil bir bina yatırımıyla değil, binlerce konuttan oluşan geniş bir yerleşim ölçeğiyle girmeye hazırlandığı anlaşılıyor.

Funder’ın aktardığı finansman yapısı da dikkat çekici: Arazi bedelinin önemli kısmının ileride yapılacak konut satışlarından karşılanması öngörülüyor. Bu durum, projenin başarısının büyük ölçüde yüksek hacimli konut satışına bağlı olduğunu gösteriyor.

Konutlar İsrail’den gelecek Yahudiler için mi yapılıyor?

İran ve Azerbaycan eksenli bazı sosyal medya hesaplarında, söz konusu projelerin özellikle İsrail’den Azerbaycan’a göç edecek Yahudiler için hazırlandığı ileri sürülüyor.

Ancak şu ana kadar Hagag Group’un kamuoyuna yansıyan açıklamalarında, Sea Breeze yönetiminin duyurularında veya İsrail basınındaki proje haberlerinde bu konutların yalnızca Yahudilere ya da İsrail’den gelecek göçmenlere tahsis edileceğine dair doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Baku Index, anlaşmayı ayrıntılı biçimde incelerken projenin şu aşamada bir yatırım ve konut geliştirme girişimi olduğunu, henüz bağlayıcı nihai sözleşmenin dahi imzalanmadığını belirtiyor. Site ayrıca satış hedef kitlesi konusunda kamuya açıklanmış özel bir etnik veya dini kriter olmadığını ortaya koyuyor.

Bununla birlikte projenin İsrailli yatırımcılar açısından özellikle pazarlanacağına dair işaretler mevcut. İsrail-Azerbaycan hattında faaliyet gösteren Tevakol, Sea Breeze’i “İsrailli yatırımcılar açısından büyüyen bir destinasyon” olarak tanımlıyor ve bölgede daire fiyatlarının yaklaşık 150 bin dolardan başladığını belirtiyor.

Dolayısıyla eldeki veriler, “Yahudiler için özel yerleşim” tezini doğrulamıyor; fakat İsrail sermayesinin Bakü’de büyük ölçekli ve kalıcı bir gayrimenkul varlığı oluşturduğu gerçeğini ortaya koyuyor.

Asıl dikkat çekici mesele: Yerel halk bu konutları satın alabilir mi?

Gönderilen değerlendirmede ikinci önemli iddia, Azerbaycan vatandaşlarının çok küçük bir bölümünün yeni konutları satın alabilecek gelir düzeyine sahip olduğu, geniş halk kesimlerinin ise düşük ücretler nedeniyle peşinat biriktirmekte dahi zorlandığı yönünde.

Bu eleştirinin önemli bir ekonomik zemini var.

Azerbaycan Devlet İstatistik Komitesi’ne göre 2026’nın ilk yarısında ülkedeki ortalama aylık nominal ücret 1.174,4 manat seviyesindeydi.

Sea Breeze’te konuşulan yaklaşık 150 bin dolarlık başlangıç fiyatı manat karşılığıyla kıyaslandığında, böyle bir konutun bedeli ortalama ücretle çalışan bir kişinin yıllarca elde edeceği toplam gelire denk geliyor. Bu nedenle Sea Breeze gibi kıyı projelerinin esas müşteri kitlesinin sıradan ücretli kesimlerden ziyade yüksek gelir grupları, yabancı yatırımcılar ve sermaye sahipleri olması şaşırtıcı değil.

Burada verilen metindeki “yüzde 20 peşinat” ifadesinin ise düzeltilmesi gerekiyor. Azerbaycan Mortgage ve Kredi Garanti Fonu’nun güncel resmi kurallarına göre standart ipotekli konutlarda kredi, konut değerinin en fazla yüzde 85’ini karşılayabiliyor; yani alıcının en az yüzde 15 peşinat ödemesi gerekiyor. İndirimli mortgage programlarında bu oran yüzde 10’a kadar düşebiliyor. Dolayısıyla yüzde 20 genel ve zorunlu bir resmi oran değil.

Fakat bu düzeltme, temel satın alma gücü sorununu ortadan kaldırmıyor. Ortalama gelirin 1.174 manat olduğu bir ekonomide 150 bin dolar seviyesinden başlayan lüks projeler, geniş kesimler için fiilen erişilebilir olmaktan uzak.

Azerbaycan hükümetinin piyasanın altında fiyatlarla sosyal konut satışı yürütmesi de konut erişiminin ülkede gerçek bir toplumsal mesele olduğunu gösteriyor. Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı, Bakü çevresi ve diğer bölgelerde bazı daireleri metrekare başına 435-830 manat aralığında ve piyasa fiyatlarının belirgin biçimde altında satışa sunduğunu bildiriyor.

Ortaya çıkan çelişki açık: Bir tarafta devletin düşük ve orta gelirli vatandaşlar için piyasa altı konut üretmeye çalıştığı bir ekonomi; diğer tarafta Hazar kıyısında yabancı sermaye destekli, yüz binlerce dolarlık yeni konut projeleri.

İsrail sermayesinin Azerbaycan’daki varlığı neden büyüyor?

Hagag projesini yalnız başına bir emlak yatırımı olarak değerlendirmek eksik kalır.

Bakü ile Tel Aviv arasındaki ilişkiler son yıllarda savunma sanayii, enerji, teknoloji, tarım, güvenlik ve ticaret alanlarında sistematik biçimde genişliyor. Ocak 2026’da Bakü’de düzenlenen Azerbaycan-İsrail İş Forumu’na 100’den fazla şirketin katılması bu eğilimin açık göstergelerinden biri oldu. Forumda inşaat, bankacılık, siber güvenlik, ulaştırma, enerji, teknoloji ve tarım gibi çok sayıda sektörde yeni ortaklıklar ele alındı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da iki ülke ilişkilerini “karşılıklı güven ve ortak çıkarlara dayalı stratejik ortaklık” olarak tanımlıyor ve yatırımların genişletilmesini iki tarafın gündemindeki temel başlıklardan biri olarak gösteriyor.

Bu nedenle Hagag’ın Bakü’ye girişi, siyasi yakınlaşmanın ekonomik alandaki doğal devamı olarak görülebilir.

Direniş Ekseni perspektifinden kritik nokta, İsrail’in Güney Kafkasya’daki etkisinin artık yalnızca askeri ve istihbari iş birliğiyle sınırlı kalmaması; sermaye, gayrimenkul, altyapı ve uzun vadeli ekonomik ortaklıklar üzerinden de kurumsallaşmasıdır.

Azerbaycan’daki Yahudiler ile İsrail’den gelen yatırımcıları birbirine karıştırmamak gerekiyor

Burada önemli bir gazetecilik ayrımı yapılmalı.

Azerbaycan’da Yahudi toplumu yeni ortaya çıkmış bir nüfus değil. Ülkede özellikle Dağ Yahudilerinin yüzyıllara dayanan tarihsel varlığı bulunuyor. Ynet’in daha önce yayımladığı bir haberde Azerbaycan’daki Yahudi nüfusunun yaklaşık 20-25 bin kişi olduğu tahmin edilmiş ve ülkedeki Yahudi cemaatinin köklü geçmişine dikkat çekilmişti.

Dolayısıyla İsrailli şirketlerin yatırımlarını veya İsrail devletinin politikalarını eleştirirken Azerbaycan’ın yerli Yahudi toplumunu siyasi bir blok gibi sunmak gerçekçi olmadığı gibi analitik olarak da yanıltıcı olur.

Tartışılması gereken konu Yahudilerin etnik veya dini varlığı değil, İsrail devletiyle bağlantılı sermaye ve stratejik yatırımların Azerbaycan’daki ölçeği ve siyasi sonuçlarıdır.

“Bakü’yü işgal ettik, halk kölemiz olacak” sözü doğrulanamadı

Gönderilen metinde ayrıca bir Yahudi kadının sosyal medya canlı yayınında “Bakü Cumhuriyeti’ni işgal ettik, halk bizim kölemiz olacak” şeklinde konuştuğu ileri sürülüyor.

Bu iddiayı da araştırdım. Ancak ulaşılabilir güvenilir haber kaynaklarında, söz konusu videonun sahibini, tam kaydını, tarihini veya bağlamını doğrulayan güvenilir bir kayıt bulamadım.

Bu nedenle bu ifadeyi doğrulanmış bir haber unsuru olarak kullanmak mümkün değil.

Bir sosyal medya kullanıcısının gerçekten böyle bir söz söylemiş olması halinde dahi, bu kişinin görüşünün İsrail devleti, İsrailli yatırımcılar veya Yahudi toplumu adına kolektif bir tutum olarak sunulması doğru olmaz.

Ancak bu tür söylemlerin sosyal medyada yayılması, Azerbaycan’da giderek görünür hale gelen İsrail ekonomik varlığının bazı kesimlerde demografik nüfuz, mülkiyet ve egemenlik endişeleri ürettiğini göstermesi bakımından önem taşıyor.

ANALİZ | Mesele “Yahudi göçü”nden çok daha büyük

Hagag Group’un 3.500 konutluk Sea Breeze hamlesinin siyasi açıdan asıl önemi, Bakü’de bir “Yahudi mahallesi” kurulup kurulmadığı sorusundan daha geniş.

Mevcut kanıtlar özel bir Yahudi yerleşim projesini doğrulamıyor.

Doğrulanan olgu ise çok daha somut: İsrail sermayesi Azerbaycan’ın en prestijli kıyı gayrimenkul projelerinden birinde binlerce konutluk büyük bir yatırım hazırlığında.

Üstelik bu yatırım, Bakü-Tel Aviv ilişkilerinin savunma ve enerji alanlarından ticaret, teknoloji ve gayrimenkule doğru genişlediği bir dönemde gerçekleşiyor.

Aynı zamanda Azerbaycan toplumunda gelir ve konut fiyatları arasındaki makas büyüyor. Ortalama ücretin yaklaşık 1.174 manat olduğu bir ülkede 150 bin dolardan başlayan konutlar, doğal olarak yerel ücretli sınıflardan çok uluslararası yatırımcıları ve yüksek gelir gruplarını hedefleyen bir piyasa yaratıyor.

Bu nedenle meseleye yalnızca “İsrail’den Yahudiler geliyor” başlığıyla yaklaşmak, çok daha önemli ekonomik ve jeopolitik dönüşümü gözden kaçırabilir.

Asıl soru şudur:

Bakü yönetimi İsrail sermayesini ülkenin emlak, teknoloji ve altyapı sektörlerine ne ölçüde yerleştirecek ve bu süreç, sıradan Azerbaycan vatandaşlarının konut erişimi ile ülkenin uzun vadeli ekonomik ve stratejik bağımsızlığını nasıl etkileyecek?

Bu sorunun cevabı, sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış bir videodan çok daha önemli.