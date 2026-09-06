Almanya’nın Finanse Ettiği Akademik Proje Yasa Dışı Yerleşimlerin Genişlemesine Zemin Hazırladı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Avrupa Birliği ve Almanya merkezli akademik araştırma fonlarının, işgal altındaki topraklarda yürütülen faaliyetlerle olan dolaylı ilişkisi yeniden tartışma konusu oldu. 2017-2021 döneminde Berlin yönetimi tarafından desteklenen “MedWater” projesi, başlangıçta bölgedeki su kaynaklarının yönetimi ve sürdürülebilirliği hedefiyle yola çıkmıştı. Ancak ortaya çıkan yeni veriler, projenin akademik hedeflerinin ötesinde, İsrail’in Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşim faaliyetlerine stratejik bir destek sunduğunu gözler önüne seriyor.

Araştırma kapsamında geliştirilen su yönetimi modelleri ve altyapı çözümlerinin, bölgedeki yerleşim birimlerinin su ihtiyaçlarını karşılamada kullanıldığı ve bu sayede işgal altındaki bölgelerde yerleşimlerin büyümesini kolaylaştıran bir ortam yaratıldığı iddia ediliyor. Projenin, uluslararası hukuk tarafından yasa dışı kabul edilen bu yerleşimlerin altyapısını güçlendirerek, bölgedeki demografik ve fiziksel değişime teknik bir kılıf sağladığı ifade ediliyor.

Konuya ilişkin incelemeler, Almanya’nın “bilimsel araştırma” başlığı altında sağladığı fonların, sahadaki işgal statükosunu pekiştiren projelere nasıl dönüştüğünü sorguluyor. Uluslararası gözlemciler, projenin İsrailli yerleşimci otoriteleri ve akademik kurumlarla olan iş birliğinin, projenin tarafsızlık ilkesini zedelediğini ve fiilen yerleşim genişlemesine meşruiyet kazandırdığını vurguluyor.

Alman hükümetinin konuyla ilgili nasıl bir adım atacağı ve geçmişe dönük denetim mekanizmalarının bu tür projeleri nasıl gözden kaçırdığı merak konusu. İnsan hakları kuruluşları ise, akademik fonların bu tür tartışmalı bölgelerde kullanımının daha şeffaf ve denetlenebilir olması gerektiği çağrısını yineliyor.