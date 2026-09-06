İran Ekonomi Bakanı Medenizade’den Yaptırım Mesajı: “Ekonomi Çöküş Tehdidi Altında Değil, Yeni Reform Stratejisi Devrede”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran ekonomisinin son yıllarda maruz kaldığı yoğun uluslararası baskılar ve yaptırımlar sonrası, yönetim cephesinden kritik açıklamalar gelmeye devam ediyor. İran Ekonomi Bakanı Ali Medenizade, ülke ekonomisinin mevcut durumuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, piyasalarda ve kamuoyunda oluşan “çöküş” endişelerinin gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Medenizade, ekonomik yapının belirli bir direnç seviyesine ulaştığını ve sistemin sürdürülebilirliğini koruduğunu ifade etti.

Bakan Medenizade, özellikle ABD’nin uyguladığı yaptırımların hedef aldığı ekonomik alanları aşmak için geleneksel yöntemlerin ötesine geçileceğini belirtti. Bu kapsamda, ekonominin yapısal sorunlarını gidermeyi ve dış baskılara karşı koruma kalkanı oluşturmayı amaçlayan kapsamlı bir "Reform Stratejisi"nin hazırlıklarının tamamlandığını duyurdu.

Yeni stratejinin temel sütunlarını; üretim kapasitesinin artırılması, yerel sanayinin desteklenmesi, döviz piyasasının dengelenmesi ve dış ticarette alternatif rotaların oluşturulması gibi maddelerin oluşturması bekleniyor. Medenizade, bu reform paketinin sadece bir kriz yönetimi değil, aynı zamanda ekonomiyi daha modern, dirençli ve dışa bağımlılığı azaltılmış bir yapıya kavuşturma hamlesi olduğunu dile getirdi.