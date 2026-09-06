Yaptırımların Gölgesinde Milyar Dolarlık Trafik: İran’ın Gizli Bankacılık Ağıyla Amerikan Bankaları Üzerinden Finansal Operasyonu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Küresel finans dünyasının en büyük güvenlik açıklarından biri olan “gölge bankacılık”, İran’ın uluslararası yaptırımları delmek için kullandığı en etkili silah haline gelmiş durumda. Washington tarafından uygulanan sert ekonomik kısıtlamalara rağmen, İran’ın çok katmanlı ve gizli bir finansal ağ kurarak milyarlarca dolarlık sermayeyi küresel piyasalara aktardığı tespit edildi.

Söz konusu operasyonun merkezinde, doğrudan İran ile bağlantılı görünmeyen ancak İranlı şirketlerin kontrolünde olan paravan şirketler ile karmaşık para transferi yöntemleri yer alıyor. Bu “gölge ağ”, fonları bir dizi aracı kurum, küçük çaplı ticaret şirketleri ve üçüncü ülkelerdeki bankalar üzerinden geçirerek asıl kaynağı gizliyor. Bu süreç sonunda, sanki yasal ve bağımsız bir ticari faaliyetmiş gibi görünen transferler, nihayetinde Amerikan bankacılık sistemine ve dolayısıyla dolar bazlı küresel finans ağına giriş yapıyor.

Uzmanlar, bu durumun sadece bir finansal sızıntı değil, aynı zamanda Amerikan bankacılık sisteminin teknik ve denetimsel zayıflıklarından yararlanan sistematik bir strateji olduğunu belirtiyor. Paravan şirketlerin kullandığı “shell companies” (kabuk şirketler) ve “trade-based money laundering” (ticarete dayalı kara para aklama) yöntemleri sayesinde, milyarlarca dolarlık nakit akışı, yaptırım izleme yazılımlarına takılmadan sistem içerisinde dolaşıyor.

Bu durum, yaptırımların caydırıcılığını ciddi ölçüde sorgulatmaya devam ediyor. Finansal denetim otoriteleri, bu tür gizli ağların tespit edilmesi için daha gelişmiş yapay zeka tabanlı izleme sistemlerine ihtiyaç duyulduğunu vurgularken; İran’ın bu finansal kanalları stratejik bir beka meselesi olarak gördüğü ve ağın genişletilmesi için yoğun çaba sarf ettiği ifade ediliyor. Küresel piyasalar, bu gizli sermaye akışının yarattığı risklerin ve yaptırımların gerçek etkisinin ne zaman ve nasıl kontrol altına alınabileceğini bekliyor.