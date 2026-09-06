Erbil Semalarında Hedef Vuruldu: İran Devrim Muhafızları, ABD’nin PSS-T Gözetleme Balonunu Şahid-136 İHA ile İmha Etti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Irak’ın kuzeyindeki Erbil kenti semalarında, ABD askeri varlığına yönelik dikkat çekici bir operasyon gerçekleşti. İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı birimlerin, ABD ordusuna ait PSS-T tipi sabit gözetleme balonunu kamikaze tipli bir insansı hava aracıyla vurarak imha ettiği bildirildi.

İlgili kaynaklara göre, hedef alınan PSS-T balonu, bölgedeki hareketliliği yüksek irtifadan sürekli izleme kapasitesine sahip sabit gözetleme sistemlerinden biri olarak öne çıkıyor. ABD güçlerince Erbil çevresinde istihbarat toplama ve sınır güvenliği amaçlı kullanılan bu tür sistemler, İran tarafından bölgesel güvenliğine yönelik bir tehdit unsuru olarak değerlendiriliyor.

Saldırıda kullanılan Şahid-136 ise İran’ın yerli savunma sanayinin geliştirdiği, uzun menzilli ve yüksek isabet kabiliyetine sahip kamikaze İHA’lardan biri olarak biliniyor. “Hedefe dalış yaparak kendini imha etme” prensibiyle çalışan bu sistem, son yıllarda İran’ın bölgesel operasyonlarında ve askeri gösterilerinde sıkça gündeme gelmişti. Uzmanlar, bu tür sistemlerin düşük maliyeti nedeniyle yüksek maliyetli hava savunma sistemleriyle imha edilmesinin ekonomik açıdan da caydırıcılık dengesini değiştirdiğine dikkat çekiyor.

Erbil, son yıllarda İran’ın kendi ifadeleriyle “bölgesel güvenlik tehditlerine yönelik” düzenlediği operasyonlarda birka" düzenlediği operasyonlarda birkaç kez h, kente ve çevresine yerleşmiş olduğunu ileri sürdüğü ayrılıkçı ve terör örgütü unsurlarına yönelik saldırılarını meşru savunma hakkı çerçevesinde gerçekleştirdiğini savunurken; ABD ve Irak yönetimi, bu tür operasyonların Irak’ın egemenliğine müdahale niteliğinde olduğunu belirterek kınamıştı.

Gözlemciler, gözetleme balonunun imha edilmesinin, ABD-İran arasındaki dolaylı cephe hattında artan gerilimin bir işareti olarak okunması gerektiğini vurguluyor. Bölgede aktörlerin birbirine mesaj gönderme yöntemlerinin giderek daha doğrudan eylemlere dönüştüğü bir ortamda, Erbil üzerindeki son gelişmenin tırmanma riskini nasıl etkileyeceği yakından izleniyor.