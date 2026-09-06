İran: Petrol gelirleri ülkeye gelmeye devam ediyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Muhsin Kerimi, petrol gelirlerinin ülkeye sürekli olarak gelmeye devam ettiğini teyit ederek, petrol ihracatının kısıtlanmasının satışların durdurulması veya önceki gelirlerin tahsil edilememesi anlamına gelmediğini vurguladı.

Fars, Petrol Bakanlığı'nın bu yılın başından bu yana 9 milyar dolarlık petrol gelirini İran Merkez Bankası'nın kullanımına sunduğunu bildirdi.

Bu bilgi, İran Petrol Bakanı Muhsin Paknecad’ın, İran'ın ham petrol ihracatının 40 günlük savaş boyunca kesintisiz devam ettiğini teyit etmesinin ardından geldi.

Paknecad, petrol ihracatının “bu döneme eşlik eden askeri ve güvenlik koşullarına rağmen bir saat bile durmadığını” söyledi.

İran Merkez Bankası Başkanı Abdünnasır Himmeti ise İran'ın ekonomik çöküşe doğru gittiği yönündeki iddiaları reddetti.

Himmeti, düşmanların her hafta uyguladığı yeni yaptırımlara rağmen ülkenin ekonomik sisteminin güçlü bir şekilde işlemeye devam ettiğini doğruladı.