Hizbullah Milletvekili Ammar’dan Sert Uyarı: “ABD’ye Bel Bağlayanlar Yanılıyor, Direniş Sürecek”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan’ın içinden geçtiği zorlu siyasi ve güvenlik süreçlerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Hizbullah Milletvekili Ali Ammar, ülkenin geleceğine dair net bir mesaj verdi. Ammar, Lübnan’ın egemenlik mücadelesinde dış aktörlere, özellikle de ABD’ye bel bağlamanın bir çözüm getirmeyeceğini savundu.

“ABD Çözüm Değil, Risk Faktörüdür”

Konuşmasında Lübnan’ın karşı karşıya olduğu kritik eşiğe dikkat çeken Ammar, ABD merkezli diplomatik hamlelere güven duyan kesimleri sert bir dille eleştirdi. Washington yönetiminin bölgedeki politikalarının Lübnan’ın çıkarlarıyla örtüşmediğini ifade eden Ammar, bu tür yaklaşımların ülkeyi daha savunmasız hale getirme riski taşıdığını belirtti.

Direniş Hattında Taviz Yok

İsrail’in bölgedeki yayılmacı politikalarına karşı duruşun önemine değinen Ammar, Hizbullah’ın direniş stratejisinin temel taş olduğunu vurguladı. Ammar, “Lübnan’ın güvenliği, ancak kararlı bir direniş hattıyla sağlanabilir. İsrail’e karşı sergilenen bu duruş, halkımızın iradesiyle desteklenen ve sürdürülecek olan tek yoldur,” dedi.

Ammar’ın açıklamaları, Lübnan siyasetindeki kutuplaşmış kutuplar arasında direniş kanadının mevcut stratejik çizgisini bir kez daha perçinlemiş oldu.