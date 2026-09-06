Financial Times: Aşırı Sağcı Hareket İsrail Ordusunda Komuta Kademesine Yerleşti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Financial Times’ın yayımladığı kapsamlı rapora göre, geleneksel olarak laik ve merkeziyetçi bir yapıya sahip olan İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), son yıllarda belirgin bir ideolojik kayma yaşıyor. Dini Siyonist hareket mensuplarının, askerlik görevlerini bir dini vazife olarak görmesi ve ordu hiyerarşisinde hızla yükselmesi, askeri karar mekanizmaları üzerinde etkili bir dönüşüme yol açtı.

“Seküler Geleneğin Yerini Dini Milliyetçilik Alıyor”

Eskiden “kibbutz” kökenli ve seküler kimlikli askerlerin domine ettiği elit birimlerde, artık dini Siyonist kimlikli subayların sayısı dikkat çekici biçimde arttı. Haberde, bu değişimin ordu içindeki karar alma süreçlerini; özellikle Batı Şeria, yerleşim birimleri politikası ve sınır ötesi operasyonlardaki taktiksel yaklaşımları derinden etkilediği ifade ediliyor.

Ordu ve Siyaset Arasındaki Çizgi Silikleşiyor

İsrail ordusunun geleneksel dengeleri değişirken, dini Siyonist hareketin komuta kademesindeki etkinliği, ülkenin iç siyaseti ile askeri strateji arasındaki sınırın giderek belirsizleştiğini gösteriyor. Financial Times’ın aktardığı bulgular, ordunun yalnızca bir savunma gücü olmaktan ziyade, belirli bir ideolojik gündemin uygulayıcısı haline geldiği yönündeki endişeleri de beraberinde getiriyor. Bu durum, İsrail’in askeri operasyonlarında benimsediği yöntemlerin gelecekte ne yönde evrileceğine dair önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.