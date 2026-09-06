Devrim Muhafızları, ABD savaş gemilerine yönelik füze saldırısının ayrıntılarını açıkladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Devrim Muhafızları, ABD ordusuna ait bir uçak gemisi ile bir muhrip gemisini balistik füzelerle hedef aldığını duyurdu.

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, hedef alınan iki savaş gemisinin İran gemilerini taciz ettiği ve deniz ablukasına katıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu gemilerin saldırılarda hasar görmelerinin ve yeni saldırılara maruz kalma korkusunun ardından çatışma bölgesinden kaçmak zorunda kaldıkları vurgulandı. Açıklamada ayrıca, bölgede “sahte bir kibir ve boş iddialarla” hareket eden saldırgan düşmanın, iki gemiye yönelik saldırıyı resmen kabul etmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Bu bağlamda Devrim Muhafızları, ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) bu operasyonu kabul etmesinin, düşmanın stratejik yenilgisinin ve İran'ın saldırı kabiliyetinin açık bir kanıtı olduğunu vurguladı.

Açıklamada, İran silahlı kuvvetlerinin ülkeyi savunma konusunda kararlı ve azimli olduğu, halkın desteği ve devam eden savaşın ise düşmanın hedeflerine ulaşmasını engellediği belirtildi.

Devrim Muhafızları ayrıca, düşmanlıkların devam etmesi halinde Amerikan rejiminin büyük bir karşılık beklemesi gerektiği uyarısında bulundu.

Açıklamada, İran'ın düşman saldırılarına en büyük güçle karşılık vereceği ve zaferin direnen halkın, yenilgi ile pişmanlığın ise saldırganların kaderi olacağı ifade edildi.