Filistinli İnsan Hakları Kuruluşundan Kritik Uyarı: “İsrail, Savaş Suçlarını Kanıtlayan Delilleri Yok Ediyor”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gazze Şeridi’nde devam eden yıkımın ardından yürütülen çalışmalar, uluslararası hukuk ve insan hakları perspektifinden ciddi bir tartışmanın odağına yerleşti. Filistinli insan hakları savunucuları, İsrail’in bölgedeki enkaz kaldırma operasyonlarının bir “temizlik süreci” gibi işlediğini ve bu durumun adaletin önünü tıkadığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, enkazın hızla kaldırılmasının, yerleşim yerlerinin altında kalan binlerce sivilin naaşlarının bulunmasını ve kimliklerinin tespit edilmesini engellediği vurgulandı. Hak savunucuları, ailelerin yakınlarına dair tek bir iz bulamadığı bu sürecin, Gazze’deki insani trajediye dair kayıt tutulmasını imkansız kıldığını belirtti.

Kuruluşun raporunda en dikkat çekici iddia ise delillerin yok edilmesi üzerine yoğunlaştı. İsrail’in enkaz kaldırma yöntemlerinin, olası bir uluslararası yargılamada kullanılacak olan;

Hangi mühimmatın kullanıldığına dair izler,

Saldırıların şiddeti ve hedef alınan noktalar,

Sivil kayıpların neden kaynaklandığına dair fiziksel kanıtlar,

gibi kritik verileri ortadan kaldırdığı savunuldu. İnsan hakları örgütleri, bu durumun “savaş suçlarının üzerini örtmek için yürütülen sistematik bir çaba” olabileceği konusunda dünya kamuoyunu uyardı.

Uzmanlar, Gazze’deki yıkımın boyutlarının ve bu yıkıma neden olan eylemlerin hukuki sorumluluğunun belirlenebilmesi için, enkazın ve saldırı alanlarının bir “suç mahalli” titizliğiyle incelenmesi gerektiğini ifade ediyor. Ancak mevcut saha koşulları ve İsrail’in müdahale biçimi, bu incelemelerin gerçekleştirilmesini imkansız kılıyor.