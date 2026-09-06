İsrail'den doktor göçü beş katına çıktı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Jerusalem Post, Tel Aviv Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre son üç yılda yaklaşık 1370 doktorun en az 12 aylığına İsrail'den ayrıldığını ve ülkeden doktor göçünün önceki yıllara kıyasla “keskin biçimde” hızlandığını bildirdi.

Profesör Itai Ater, Profesör Nittai Bergman ve Doron Zamir tarafından yürütülen araştırmada, 2023-2025 yılları arasında İsrail'den ayrılan doktorların sayısının 2013-2015 dönemine kıyasla yüzde 94 arttığı tespit edildi.

2023 yılında 416 doktor İsrail'den en az bir yıllığına ayrılırken, bu sayı 2024'te 530'a yükseldi. 2025 yılı için ise ilk tahminlere göre 419 doktor ülkeden ayrıldı.

İsrail'e geri dönen doktorlar hesaba katıldığında dahi ülke, yalnızca 2023 ve 2024 yıllarında net 509 doktor kaybetti. Bu, yılda ortalama yaklaşık 255 doktorluk kayba karşılık geliyor.

Söz konusu rakam, önceki on yılın yıllık ortalamasının yaklaşık beş katına ulaştı. İsrail, 2010-2019 yılları arasında yılda ortalama net 54 doktor kaybediyordu.

Deneyimli doktorlar da ülkeyi terk ediyor

Doktor göçü tüm uzmanlık alanlarında görülürken, özellikle çocuk hastalıkları, göz hastalıkları, dermatoloji ve kulak burun boğaz uzmanlarında oran yüzde 6,2'ye ulaştı.

Ülkeden ayrıldığını bildiren doktorların yüzde 6'sını cerrahlar, yüzde 4,7'sini yoğun bakım uzmanları, yüzde 3,9'unu ise iç hastalıkları uzmanları oluşturdu.

İsrail'den ayrılmayı tercih eden doktorların en az yüzde 14'ünün deneyimli hekimlerden oluştuğu, başka bir ifadeyle ülkeden ayrılan her yedi doktordan birinin deneyimli olduğu belirtildi.

Göç eden doktorların yüzde 20'si, yani her beş doktordan biri ise 45 yaşın üzerinde.

Bununla birlikte, bir doktorun en az bir yıllığına yurt dışına çıkması kalıcı olarak İsrail'i terk ettiği anlamına gelmiyor. Doktorların önemli bir bölümü uzmanlık eğitimi, araştırma programları veya ileri mesleki eğitim için başka ülkelere gidiyor.

Ancak araştırmacılar, bazı doktorların İsrail'den kalıcı olarak ayrıldığını, geçici eğitim amacıyla yurt dışına gidenlerin bir bölümünün de daha sonra dönmemeye karar verebildiğini belirtti.

Araştırmaya göre mevcut eğilimin devam etmesi, İsrail'deki sağlık hizmetlerinin genel kalitesinin yanı sıra gelecek kuşak doktorların eğitimini de olumsuz etkileyebilir.

"İsrail 2023'ten beri en iyi insanlarını kaybediyor"

Araştırmacılardan Profesör Itai Ater, doktor göçünün İsrail sağlık sistemi açısından doğrudan sonuçları bulunduğunu söyledi.

"İsrail Devleti 2023'ten bu yana en iyi insanlarını kaybediyor." diyen Ater, ülkede ameliyat veya başka bir tıbbi tedavi için bekleyen çok sayıda kişinin bulunduğuna dikkat çekti.

Ater, "Yaklaşık 1400 doktorun ayrılması doğrudan daha uzun bekleme süreleri, daha az etkili sağlık hizmetleri ve nihayetinde yaşam kalitemizde ciddi bir bozulma anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Mevcut eğilimin devam etmesi halinde sonuçların daha ağır olabileceği uyarısında bulunan Ater, "Eğer bu eğilim devam ederse, bunun İsrail'in dayanıklılığına geri döndürülemez zararlar vereceğine dair kaygılar giderek artıyor." dedi.