İsrail'den Gazze'ye yeni hava ve topçu saldırıları

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail’in Gazze kentinin doğu bölgelerine hava saldırısı düzenlediği ve eş zamanlı olarak kentin kuzeydoğusundaki Tuffah Mahallesi’nde bulunan es-Senafur Kavşağı çevresinin İsrail topçusu tarafından bombalandığı bildirildi.

Ayrıca İsrail savaş uçaklarının Tuffah Mahallesi’nde, Selahaddin Caddesi üzerinde bulunan es-Sahra Ticaret Kompleksi’nin binasını yıktığı, İsrail ordusuna ait askerî araçların ise Gazze kentinin doğusunda ateş açtığı aktarıldı.

Cumartesi akşamı daha erken saatlerde de İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin kuzeydoğusundaki Tuffah Mahallesi’ne düzenlediği saldırıda aralarında bir kız çocuğunun da bulunduğu dokuz kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Gazze Sağlık Bakanlığı da yayımladığı raporda, İsrail’in devam eden saldırıları nedeniyle son 48 saat içerisinde Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 17 naaş ve 27 yaralının getirildiğini açıkladı.

Bakanlık, hayatını kaybeden 17 kişiden beşinin yeni saldırılarda, bir kişinin ise daha önce aldığı yaralar nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirirken, 11 kişinin cenazesinin enkaz altından çıkarıldığını belirtti.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 73 bin 651’e, yaralı sayısı ise 174 bin 575’e yükseldi.

Bu gelişmeler, Gazze’deki “ateşkes anlaşmasının” ihlal edilmeye devam ettiği bir dönemde yaşanıyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerini topçu ateşiyle, savaş uçakları ve insansız hava araçlarıyla bombalarken, yerleşim bölgelerini ve altyapıyı havaya uçurmayı ve sivilleri öldürmeyi sürdürüyor.