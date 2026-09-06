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Devrim Muhafızları: ABD'ye ait bir uçak gemisi ile bir muhrip gemiyi hedef aldık

6 Eylül 2026 - 20:37
News ID: 1862392
Devrim Muhafızları: ABD'ye ait bir uçak gemisi ile bir muhrip gemiyi hedef aldık

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran gemilerine yönelik deniz ablukasına katılan ABD'ye ait bir uçak gemisi ile bir muhrip gemiyi balistik füzelerle hedef aldığını açıkladı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri tarafından konuya ilişkin bir bildiri yayımlandı.

Bildiride, İran gemilerine karşı uygulanan deniz ablukasına katılan ABD'ye ait bir uçak gemisi ile bir muhrip gemisinin balistik füzelerle hedef alındığı belirtildi.

Söz konusu saldırının ardından uçak gemisi ve muhrip geminin hasar aldığı ve bulundukları konumdan farklı bölgelere çekildiği ifade edildi.

Bildiride ayrıca, İran'ın "her zamankinden daha güçlü" olduğu ve ABD'nin girişimlerine kararlı bir şekilde karşılık verilmeye devam edileceği kaydedildi.

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