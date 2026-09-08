MBZ’nin Uyarısı Netanyahu’yu Sarstı: 7 Ekim Öncesi İstihbarat Zafiyeti Yeniden Gündemde

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid’in (MBZ) bölgedeki güncel gelişmeler ve potansiyel tehditlere dair yaptığı “ileriye dönük” nitelikli uyarının yankıları, İsrail’de siyasi ve güvenlik çevrelerinde deprem etkisi yarattı. MBZ’nin uyarısının, özellikle 7 Ekim 2023’te Hamas tarafından gerçekleştirilen ve İsrail’de büyük bir şok etkisi yaratan saldırı öncesinde, İsrail’in aldığı istihbarat raporlarına rağmen neden harekete geçmediği sorusunu yeniden gündeme taşıdığı belirtiliyor.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, MBZ’nin mesajının, Netanyahu hükümetinin güvenlik stratejilerine yönelik eleştirileri daha da güçlendirdiği ifade ediliyor. Saldırıdan haftalar, hatta aylar öncesinde İsrail istihbarat birimlerinin (Mossad ve Aman) Hamas’ın saldırı hazırlıklarına dair birçok kez üst düzey uyarılarda bulunduğu ve bu uyarıların Başbakanlık ve Savunma Bakanlığı tarafından yeterince ciddiye alınmadığı yönündeki iddialar, daha önce de kamuoyunda geniş yankı bulmuştu.

MBZ’nin, İsrail’in “bölgesel istikrarı tehdit eden politikalarından” kaçınması gerektiği yönündeki genel uyarısının, Netanyahu hükümetinin Filistinlilere yönelik izlediği politikalarla yakından ilişkili olduğu yorumları yapılıyor. Bazı analistler, MBZ’nin bu uyarısıyla, İsrail’in aşırı sağcı politikalarının bölgedeki gerilimi tırmandırdığı ve potansiyel çatışma riskini artırdığına işaret ettiğini savunuyor.

Bu bağlamda, MBZ’nin uyarısının, Netanyahu hükümetinin 7 Ekim öncesindeki istihbarat zafiyetini örtme çabalarını zayıflattığı ve kamuoyunda güvenliğe dair artan endişeleri daha da belirgin hale getirdiği belirtiliyor. İsrail’de erken seçim çağrıları ve hükümetin güvenlik politikalarına yönelik eleştiriler, MBZ’nin bu çıkışıyla birlikte daha da yoğunlaşabilir. İlerleyen günlerde, MBZ’nin uyarısının İsrail iç siyaseti ve güvenlik bürokrasisi üzerindeki etkilerinin daha net ortaya çıkması bekleniyor.