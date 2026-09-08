Amman’da Sürpriz Temas: HTŞ Dışişleri Bakanı Şeybani ile Mossad Başkanı Gofman Ürdün’de Gizlice Görüştü

Bölgesel güvenlik kaynaklarından sızan bilgilere göre görüşme, İsrail Hava Kuvvetleri’nin son haftalarda Suriye topraklarındaki belirli askeri altyapılara ve HTŞ unsurlarına yönelik düzenlediği yoğun hava bombardımanlarının hemen ardından organize edildi. Tel Aviv yönetimi söz konusu saldırıları “sınır güvenliği ve olası tehditlerin önlenmesi” gerekçesiyle açıklarken, HTŞ kanadının ise çatışmaların kontrolden çıkmasını önlemek adına aracı ülkeler vasıtasıyla temas arayışına girdiği ifade ediliyor.

Zirvenin ana gündem maddesini, Golan Tepeleri sınır hattındaki askeri hareketlilik, sınır güvenliği protokolleri ve hava saldırılarının durdurulması karşılığında sağlanacak taahhütler oluşturdu. Mossad Başkanı Roman Gofman’ın, İsrail’in kırmızı çizgilerini net bir şekilde masaya koyduğu; bilhassa sınır hattına ağır silahların konuşlandırılmaması ve bölgesel aktörlerin İsrail aleyhine bu bölgeyi bir üs olarak kullanmasına izin verilmemesi şartını koştuğu belirtiliyor.

HTŞ rejimi adına masaya oturan Esad Şeybani’nin ise İsrail’in Suriye’deki altyapıyı ve yönetim kontrolündeki noktaları hedef alan hava saldırılarını derhal sonlandırmasını talep ettiği öğrenildi. Görüşmenin, her iki taraf açısından da resmi bir tanıma anlamı taşımadığı, ancak sahadaki askeri tırmanmayı dizginlemeyi hedefleyen pragmatik bir “kriz yönetimi” adımı olduğu vurgulanıyor.

Orta Doğu’da kartların yeniden karıldığı bu hassas süreçte, radikal unsurlar kökenli bir yapı ile İsrail istihbaratının zirvesini aynı masada buluşturan Amman diplomasisinin, bölgedeki yeni güç dengeleri üzerinde nasıl bir etki yaratacağı yakından takip ediliyor.