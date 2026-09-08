General Rızai’den Stratejik Uyarı: “Fars Körfezi’nde Deniz Ulaşımını Engelleyecek Adımlar Atabiliriz”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran ile Batı arasındaki gerilim, stratejik önem taşıyan deniz koridorları üzerinden yeni bir boyut kazanıyor. İran Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Tümgeneral Muhsin Rızai, ülkesine yönelik ekonomik baskı ve yaptırım politikalarına karşı Tehran’ın saldırganlığın kabulü’ne yönelik iki şok etkisi yaratan bir uyarı yayınladı. Rızai, baskıların sürmesi halinde İran’ın Fars Körfezi’nde deniz ulaşımını engelleyecek adımları almaktan çekinmeyeceğini belirtti.

Rızai’nin açıklamaları, küresel enerji arzının kalbinde yer alan ve dünyada taşınan ham petrolün yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nın stratejik ağırlığını gözler önüne seriyor. Genel Sekreter, İran’ın ekonomik altyapısını hedef alan yaptırımların, bölgesel ve küresel deniz ticaretine yönelik ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurgulayarak, ülkesinin savunma kapasitesinin bu tür bir senaryoya hazır olduğunu ima etti.

İranlı generallerin bu tür söylemleri, geçmişte de benzer kriz dönemlerinde gündeme gelmişti. Ancak Rızai’nin bu kez doğrudan “deniz ulaşımının engellenmesi” ifadesini kullanması, uluslararası nakliyecilik ve sigorta sektörlerinde endişeleri yeniden alevlendirdi. Bölgesel analizler, İran’ın asimetrik deniz savunma kabiliyetlerinin, hızlı saldırı botları, deniz mayınları ve kıyıdan atılan füzelerle desteklendiğini ve Hürmüz Boğazı gibi dar geçitlerde ciddi bir caydırıcılık oluşturduğunu belirtiyor.

Beyaz Saray ve Avrupa Birliği çevreleri, Rızai’nin uyarısını “müttefiklerin ve bölgesel ortakların denizcilik özgürlüğüne yönelik bir tehdit” olarak değerlendirirken, ABD Donanması’nın Orta Doğu’daki varlığını güçlendirme yönündeki hamlelerinin ivmelenebileceği ifade ediliyor. Öte yandan Tahran yönetimi, söylemin savunma amaçlı olduğunu ve baskıların kaldırılması durumunda bölgesel ısınmanın olumlu bir ivme kazanacağını savunuyor.

Uluslararası enerji piyasaları, Rızai’nin ifadelerinin ardından yakından takip ediliyor. Ekonomistler, Hürmüz Boğazı’nda olası bir aksaklığın küresel petrol fiyatlarında keskin artışlara yol açacağı ve enflasyonist baskıyı tekrar tetikleyeceği konusunda uyarken, bölgesel diplomasi çevreleri, gerilimin tırmanmadan, karşılıklı caydırıcılık dengesi içinde yönetilmesi gerektiğini vurguluyor.