ABD’den Ortadoğu’da Kritik Değerlendirme: İran Geriliminin Ardından Askeri Varlığı Azaltma Seçeneği Masada

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD’nin Ortadoğu stratejisine yönelik önemli bir politika değişikliği sinyali geldi. CNN’in ulaştığı ABD’li askeri ve istihbarat yetkilileri, İran ile yaşanan artan gerilim ve bölgedeki karmaşık güvenlik ortamı nedeniyle, Ortadoğu’daki Amerikan askeri varlığının yeniden yapılandırılması veya azaltılması ihtimalinin değerlendirildiğini bildirdi.

Bu değerlendirmenin, özellikle son dönemde İran destekli grupların Amerikan üslerine yönelik saldırıları ve Fars Körfezi’ndeki deniz güvenliği endişelerinin artmasıyla birlikte daha acil bir gündem maddesi haline geldiği ifade ediliyor. Yetkililer, bölgedeki mevcut askeri yığınağın, artan maliyetleri ve stratejik önceliklerin yeniden belirlenmesi gerekliliği karşısında yeniden gözden geçirildiğini belirtti.

Değerlendirmelerin temelinde, ABD’nin küresel stratejik odağını Pasifik’e kaydırma eğilimi ile birlikte, Ortadoğu’daki uzun vadeli askeri taahhütlerin sürdürülebilirliğinin sorgulanması yatıyor. Amerikan yönetiminin, bölgedeki müttefiklerin kendi güvenliklerini sağlama kapasitelerini güçlendirerek, ABD’nin doğrudan askeri müdahale gerektiren operasyonel yükünü azaltmayı hedeflediği konuşuluyor.

CNN’e konuşan bir yetkili, “Bölgedeki askeri varlığımızı tamamen çekmek gibi bir niyetimiz olmasa da, mevcudiyetimizi daha stratejik ve daha az maliyetli hale getirecek seçenekleri değerlendiriyoruz. Bu, Ortadoğu’daki müttefiklerimizin savunma kabiliyetlerini artırmayı ve kendi güvenliklerini daha fazla üstlenmelerini teşvik etmeyi de içerebilir,” şeklinde konuştu.

Bu olası askeri geri çekilme veya yeniden yapılandırma planlarının, bölgedeki müttefik ülkelerle (özellikle İsrail, Suudi Arabistan ve BAE gibi ülkelerle) yakın istişareler sonucunda şekilleneceği belirtiliyor. Ancak böyle bir kararın, İran’ın bölgesel nüfuzunu artırma çabaları karşısında bir güvenlik boşluğu yaratabileceği endişeleri de dile getiriliyor. Pentagon ve Beyaz Saray’dan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, bu değerlendirmelerin ABD’nin Ortadoğu’daki uzun vadeli stratejisini nasıl etkileyeceği yakından izlenecek.