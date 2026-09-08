Senatör Mark Warner’dan Trump’a Sert Tepki: “İran’a Yönelik Askeri Harekat Stratejik Bir Hata”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD iç siyasetinde, Beyaz Saray ile Kongre arasındaki gerilim, İran’a yönelik askeri hamlelerin ardından yeni bir zirve noktasına ulaştı. ABD Senatosu İstihbarat Komisyonu Başkan Yardımcısı Demokrat Senatör Mark Warner, Başkan Donald Trump yönetiminin İran’a karşı başlattığı askeri operasyonları hedef alan çok sert bir açıklama yaparak, yönetimin izlediği yolun riskli ve kontrolsüz olduğunu savundu.

Warner, yaptığı değerlendirmede, askeri gücün bir dış politika aracı olarak bu denli kontrolsüz ve aceleci bir şekilde kullanılmasının, ABD’nin bölgedeki uzun vadeli stratejik hedefleriyle çeliştiğini vurguladı. Trump yönetiminin harekat kararına ilişkin “stratejik bir derinlikten yoksun” olduğunu ima eden Warner, bu tür doğrudan askeri müdahalelerin, bölgedeki mevcut gerilimleri çözmek yerine, çatışmanın kapsamını genişletme ve kontrol edilemez bir savaş sarmalı yaratma riski taşıdığını belirtti.

Demokrat Senatör, özellikle istihbarat ve diplomatik kanalların yeterince işletilmediğini, askeri seçeneğin bir “ilk tercih” haline getirilmesinin uluslararası meşruiyeti zedelediğini dile getirdi. Warner’a göre, İran’a yönelik bu tür sert hamleler, sadece bölgedeki müttefiklerin güvenliğini tehlikeye atmakla kalmayıp, aynı zamanda ABD’nin küresel ölçekteki diplomatik nüfuzuna da darbe vurabilir.

Söz konusu eleştiriler, Washington’da ordunun ve istihbarat topluluğunun harekatın sonuçlarına dair endişelerini de yansıtıyor. Muhalefet kanadı, askeri operasyonun maliyetinin ve olası bir bölgesel savaşın getireceği diplomatik yükün, yönetimin öngördüğü kazanımlardan çok daha büyük olabileceği konusunda uyarıyor.

Trump yönetiminin ise bu eleştirilere karşı, harekatın “caydırıcılık” ve “ulusal güvenlik” gereği olduğunu, İran’ın bölgesel tehditlerini bertaraf etmek için kararlı adımlar atılması gerektiğini savunması bekleniyor. Senato’daki bu kutuplaşmanın, önümüzdeki süreçte askeri bütçeler ve bölgedeki Amerikan varlığına dair yasal denetimler üzerinden daha sert tartışmalara yol açacağı öngörülüyor.