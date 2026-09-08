“ABD’nin Irak’taki Baskısı Yüzde 99’a Ulaştı”: Nüceba Hareketi’nden Kaabi’nin Çarpıcı Açıklaması

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Irak siyasetinde egemenlik tartışmalarını alevlendiren çarpıcı bir açıklama, Direniş Cephesi’nin önde gelen aktörlerinden Nüceba Hareketi yöneticilerinden Mehdi Kaabi’den geldi. Kaabi, Lübnan merkezli el-Meyadin televizyonuna verdiği özel bir röportajda, Amerikan nüfuzunun Irak siyasi sahnesini adeta işgal ettiğini öne sürdü.

Kaabi, ABD’nin Irak’taki siyasi sürece müdahalesinin boyutuna ilişkin “ABD’nin Iraklı siyasi aktörler üzerindeki baskısı bugün itibarıyla yüzde 99 seviyesine ulaşmış durumda” ifadelerini kullandı. Söz konusu baskının yalnızca güvenlik dosyasıyla sınırlı kalmadığını vurgulayan Kaabi, hükümet kurma süreçlerinden bakanlık dağılımına, ekonomi politikalarından güvenlik anlaşmalarına kadar geniş bir yelpazede kritik kararların Washington’ın talepleri doğrultusunda alındığını iddia etti.

Nüceba yöneticisi, bu baskı araçlarının başında askeri varlık ve güvenlik dosyasının geldiğini belirtirken, ABD’nin doların Irak’a akışını denetlemesi ve bankacılık sistemi üzerindeki yaptırım tehditlerinin, Bağdat yönetiminin ekonomik karar alma özgürlüğünü fiilen ortadan kaldırdığını savundu. Kaabi’ye göre, Irak’taki siyasi partilerin ve bağımsız aktörlerin Washington ile gizli antlaşmalar yaparak halkın iradesini hiçe sayan bir düzen içinde hareket ettiklerini öne sürdüğü belirtiliyor.

Direniş grupları kanadından gelen bu açıklama, Irak’ta ABD işgalinden bu yana yürütülen egemenlik tartışmalarının tavan yaptığı bir döneme denk geldi. Özellikle stratejik güvenlik anlaşması kapsamında konuşlanan Amerikan birliklerinin Irak’taki varlığı ve misyon kapsamı, ülkedeki güçlü siyasi akımlar tarafından sürekli hedef gösterilirken, “işgal kuvvetlerinin çıkarılması” çağrıları da dönem dönem Parlamento gündemine taşınıyor.

Kaabi’nin sözleri, bölgede ABD askeri varlığının azaltılması tartışmalarının gündemde olduğu bir sırada Irak’taki direniş ekseninin siyasi analizine önemli bir katkı sağlıyor. Gözlemciler, bu tür açıklamaların hem Bağdat’taki siyasi dengeyi hem de ABD-Irak ilişkilerinde güvenlik iş birliği çerçevesini yeniden şekillendirebileceğini, önümüzdeki dönemde egemenlik tartışmalarının yeni yasal ve siyasi girişimlere dönüşme ihtimalinin güçlendiğini belirtiyor.