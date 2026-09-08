Suriye’de “Aile İktidarı” İddiası: Colani’nin Kardeşi Hazım Şaraa, Ekonomik İmparatorluk Kurma Peşinde mi?

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Suriye’de kontrolü elinde bulunduran HTŞ yönetiminin yapısına ilişkin ortaya atılan yeni iddialar, rejimin sadece askeri değil, aynı zamanda ekonomik bir “aile oligarşisine” dönüşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Irak merkezli Malume ajansının haberine göre, HTŞ lideri Ebu Muhammed Colani’nin kardeşi Hazım Şaraa, siyasi otoritenin sağladığı korumayı kullanarak Suriye ekonomisinin kilit noktalarına sızmaya çalışıyor.

İddiaların odağında, Şaraa’nın sahip olduğu akrabalık bağı sayesinde, devletle bağlantılı büyük şirketlerin, lojistik ağlarının ve kritik ekonomik kaynakların yönetiminde söz sahibi olma çabası yer alıyor. Ajans, Şaraa’nın bu süreçte sadece bir iş insanı gibi değil, aynı zamanda HTŞ’nin siyasi gücünü ekonomik bir kaldıraç olarak kullanan bir figür olarak hareket ettiğini öne sürüyor.

Söz konusu iddialar, Suriye sahasında “savaş ekonomisi” olarak adlandırılan, çatışma ortamından beslenen ve belirli grupların kontrolündeki gayriresmi kaynakların yönetimine yönelik endişeleri yeniden alevlendirdi. Uzmanlar, bir siyasi hareketin lider ailesinin ekonomiyi kontrol etmeye başlamasının, hareketin kurumsal yapısını zayıflatabileceği ve yolsuzluk riskini artırabileceği konusunda uyarıyor.

Bölgesel analizciler, Hazım Şaraa’nın faaliyetlerinin, HTŞ’nin gelecekteki “sivil yönetim” iddialarıyla da çelişebileceğini belirtiyor. Eğer iddialar doğruysa, HTŞ’nin sadece bir direniş hareketi olmaktan çıkıp, aile üyelerinin ekonomik çıkarlarını koruduğu bir yapıya evrildiği görüntüsü, hareketin toplumsal meşruiyetini de sarsabilir.

Şu an için HTŞ yönetiminden veya Hazım Şaraa cephesinden konuyla ilgili resmi bir yalanlama veya açıklama gelmezken, Malume ajansının bu iddiası, Suriye’deki yeni güç yapılarının nasıl bir ekonomik model üzerine inşa edildiğine dair derin bir belirsizliği de beraberinde getiriyor.