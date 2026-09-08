İran’ın Jeopolitik Paradigma Değişimi: “Eski Hesaplar Geçersiz, Yeni İsrail Tehdidi Farklı Kurallarla Yönetiliyor”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Orta Doğu’daki gerilim tırmanırken, İran’ın bölgesel oyun planında “yeni bir safhanın” başladığına dair analizler, Tahran’ın stratejik doktrinini yeniden gözden geçirdiğini gösteriyor. Siyasi gözlemciler ve stratejistler, İran’ın jeopolitik hamlelerinde artık eski dönemin parametrelerinin geçerliliğini yitirdiğini belirtiyor.

Analizlerin temelinde, ABD ile yürütülen müzakereler ve mutabakat muhtırası sürecinin başarısızlıkla sonuçlanması yatıyor. Bu başarısızlık, İran’ın Washington ile olan ilişkilerinde ve bölgesel nüfuz alanlarını koruma stratejisinde bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Uzmanlara göre, mutabakatın akamete uğramasıyla birlikte İran, “diplomatik çözüm odaklı” eski hesaplarını bir kenara bırakarak, çok daha dinamik ve öngörülemez bir güvenlik mimarisi inşa etmeye çalışıyor.

İsrail Faktörü: Kuralların Değişimi

Analizlerde en dikkat çekici nokta ise İsrail’in bölgedeki konumu ve İran’ın ona karşı takındığı tutumun dönüşümü. Geçmiş dönemlerde İsrail’in bölgesel faaliyetleri belirli bir diplomatik çerçeve veya dolaylı bir denge içinde değerlendirilirken; yeni safhada İsrail, İran’ın güvenlik doktrininin doğrudan ve “kuralları değişmiş” bir unsuru haline gelmiş durumda.

Artık İsrail’in faaliyetlerine karşı geliştirilen tepkilerin, geçmişin geleneksel kısıtlamalarıyla veya eski diplomatik protokollerle yönetilmediği ifade ediliyor. Bu durum, İran’ın İsrail’i artık sadece bölgesel bir rakip olarak değil, mevcut stratejik paradigmanın tamamen dışında, yeni bir tehdit seviyesinde tanımladığını gösteriyor.

Yeni Bir Bölgesel Denklem

İran’ın bu yeni yaklaşımı, bölgedeki “direniş ekseni” ve askeri kapasite kullanımı üzerinde de doğrudan etkili oluyor. Eski hesapların uyuşmaması, Teheran’ın hem doğrudan hem de vekil güçler (proxy) aracılığıyla yürüttüğü operasyonlarda daha esnek, daha sert ve daha çok “mevcut gerçekliklere” dayalı bir yol izleyeceğine işaret ediyor.

Sonuç olarak; ABD ile yaşanan mutabakat tıkanıklığı ve İsrail’in değişen bölgesel profilinin birleşimi, İran’ı stratejik bir belirsizliğe ve yeni bir güç dengeleme arayışına itmiş durumda. Bu yeni dönem, Orta Doğu’nun güvenlik mimarisinin sadece aktörler bazında değil, bu aktörlerin birbirine bakış açısındaki “kurallar” bazında da kökten değiştiğini kanıtlıyor.