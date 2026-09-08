İsrail Seçim Anketi: 26. Knesset Aday Listeleri Kapanırken Denge Değişti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail’de yaklaşan 26. Knesset seçimlerine yönelik siyasi tansiyon yükselirken, Kanal 12 televizyonunda yayımlanan son seçim anketi, ülke siyasetindeki dinamiklerin hızla değiştiğini ortaya koydu. Parti listelerinin resmi olarak kapanmasının ardından yapılan bu ilk kapsamlı anket, seçmen eğilimlerindeki kaymaları gözler önüne serdi.

Anket sonuçlarına göre, özellikle büyük siyasi bloklar arasındaki oy oranlarında dikkat çekici farklılıklar gözlemlendi. Mevcut siyasi denklemde yer alan ana partilerin yanı sıra, yeni kurulan veya listelerini yenileyen küçük partilerin de anketlerde kendine yer bulması, seçmenlerin alternatif arayışında olduğunu düşündürüyor.

Kanal 12’nin anket verileri, hangi partilerin oy oranlarını artırdığı, hangilerinin ise kan kaybettiği konusunda detaylı bilgiler sunuyor. Bu değişimlerin, önümüzdeki seçim kampanyası sürecinde partilerin stratejilerini nasıl etkileyeceği merak konusu. Listelerin kapanmasıyla birlikte partiler, seçmenlere sunacakları vaatler ve ittifak stratejileri üzerinde yoğunlaşacak.

Seçimlere kısa bir süre kala yayımlanan bu tür anketler, hem siyasi partiler hem de kamuoyu için önemli birer gösterge niteliği taşıyor. Kanal 12’nin verileri, İsrail’deki siyasi atmosferin ne kadar değişken olduğunu ve seçmenin tercihlerinin bu kritik dönemde nasıl şekillendiğini anlamamıza yardımcı oluyor. Önümüzdeki günlerde yayımlanacak diğer anketler ve siyasi gelişmelerin, bu ilk dengeleri nasıl değiştireceği yakından takip edilecek.