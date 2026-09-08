Yemen’den Suudi Arabistan’a Füze Saldırısı: Askeri Konvoy İmha Edildi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen’de devam eden çatışmalar sürerken, Yemen Silahlı Kuvvetleri’ne yakın askeri medya kaynakları, Suudi Arabistan kaynaklı önemli bir askeri konvoya yönelik başarılı bir balistik füze saldırısı gerçekleştirdiğini iddia etti. Açıklamaya göre, Suudi Arabistan rejiminin Yemen’e gönderdiği asker ve malzeme taşıyan konvoy, ülkenin doğusunda yer alan el-Vadi’ah askeri kampı bölgesinde hedef alındı.

Yemen askeri medyasının yayımladığı bilgilere göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin balistik füze birimleri, söz konusu askeri takviye konvoyunu bir şekilde vurarak tamamen imha etti. Saldırının ayrıntılarına ilişkin henüz bağımsız kaynaklardan teyit gelmemekle birlikte, eğer doğrulanırsa bu eylem, Yemen’deki çatışmaların stratejik boyutunu ve tarafların askeri kapasitelerini bir kez daha gözler önüne serecek nitelikte.

Bu tür saldırılar, Yemen’deki taraflar arasındaki gerilimin ne denli yüksek olduğunu ve askeri operasyonların sınır ötesine taşınabildiğini gösteriyor. Özellikle Suudi Arabistan’ın Yemen’e yönelik askeri destek ve takviyeleri, ülkedeki uzun soluklu çatışmaların temel dinamiklerinden biri olarak görülüyor. Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin bu denli hassas bir hedefi balistik füzelerle vurma iddiası, bölgedeki askeri yeteneklerin arttığına ve çatışma alanlarının genişlediğine işaret ediyor.

Saldırının sonuçları ve uluslararası toplumun bu konudaki tepkisi henüz netleşmezken, bölgedeki barış çabalarının bu tür gerilim artırıcı olaylarla sekteye uğrayabileceği endişesi dile getiriliyor. El-Vadi’ah kampı, stratejik konumu itibarıyla askeri sevkiyatlar için önemli bir nokta olması nedeniyle, bu tür saldırıların hedefi haline gelmesi dikkat çekici. Olayın ardından bölgede tansiyonun daha da yükselmesi bekleniyor.