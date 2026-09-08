Petrodolar Düzeni Sarsılıyor: İran, Küresel Finansın Kırılma Noktasını Tetikledi mi?

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Küresel finans sisteminin temel taşlarından biri olan petrodolar düzeninin, son yıllarda artan jeopolitik gerilimler ve ekonomik dalgalanmalarla birlikte ciddi bir dönüşüm sürecine girdiği belirtiliyor. ABD merkezli önde gelen yatırım ve varlık yönetimi şirketi AQR Capital Management’ın eski finansal piyasalar araştırma başkanı Aaron Brown, Japan Times’daki analizinde bu dönüşümün merkezine İran’ı ve onunla kurulan ilişki ağını yerleştirdi.

Brown’ın analizine göre, 1974 yılında kurulan ve petrol ticaretinin dolar üzerinden yapılmasını esas alan petrodolar sistemi, İran’a karşı yürütülen stratejilerle birlikte görünmeyen bir baskı altına girdi. Bu sistem, Körfez ülkelerinin petrol gelirlerini ABD Hazine tahvillerine yatırması prensibine dayanıyordu. Ancak Brown, bu modelin artık bir “kırılma noktasına” ulaştığını öne sürüyor.

ABD Hazine Tahvillerinin Güvenli Liman Statüsü Soru İşaretleri Altında

Tarihsel olarak küresel ekonomideki belirsizlik ve kriz anlarında en güvenilir yatırım araçlarından biri olarak kabul edilen Amerikan Hazine tahvilleri, son dönemde bu statüsünü kaybetme eğiliminde. Aaron Brown, İran’a karşı geliştirilen politikaların ve bölgedeki istikrarsızlığın, bu tahvillere olan talebi ve güveni azalttığını vurguluyor.

Analiz, Körfez ülkelerinin, geçmişte olduğu gibi petrol gelirlerini doğrudan ABD Hazine tahvillerine yönlendirme konusundaki isteksizliklerinin arttığını ima ediyor. Bu durum, hem ABD ekonomisi hem de küresel finansal sistem için önemli sonuçlar doğurabilecek bir gelişme olarak görülüyor. Zira ABD’nin borçlanma maliyetleri ve doların küresel rezerv para statüsü üzerinde doğrudan bir etkisi olabilecek bu değişim, uzun vadede doların hakimiyetini de sorgulatabilir.

Aaron Brown’ın Japan Times’daki yazısı, İran’ın bölgesel politikalarının sadece jeopolitik değil, aynı zamanda küresel finansal mimari üzerinde de derin etkileri olabileceğine dikkat çekiyor. Petrodolar düzeninin sarsılması, yeni ekonomik güç dengelerinin ve alternatif yatırım araçlarının öne çıkmasına zemin hazırlayabilir. Bu durum, küresel finans piyasalarında yeni bir dönemin habercisi olabilir.