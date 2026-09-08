İran’ın Körfez Stratejisi: Güç Artışı Komşu Rejimleri Dönüştürmeye mi Yönelik?

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgesel güvenlik dinamikleri üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan uluslararası güvenlik uzmanı Prof. Robert A. Pape, Tahran’ın Körfez bölgesindeki stratejik hamlelerine dair çarpıcı bir analiz paylaştı. Pape, İran’ın Basra Körfezi üzerindeki kontrolünü ve askeri nüfuzunu artırma çabalarının, yalnızca bir sınır güvenliği meselesi değil, aynı zamanda komşu devletlerin iç siyasi yapılarını ve yönetim modellerini dönüştürmeye yönelik bir strateji olduğunu savundu.

Rejim Dönüşümü ve Bölgesel Etki

Prof. Pape’e göre, Tahran’ın Körfez’deki güç projeksiyonu, bölgedeki mevcut hükümetleri kendi ideolojik ve siyasi çizgisine yaklaştırmak veya bu hükümetleri doğrudan etkileyerek bölgesel bir “etki alanı” oluşturmak üzerine kurulu. Bu stratejinin, bölgedeki geleneksel monarşiler ve diğer yönetim biçimleri üzerinde ciddi bir baskı unsuru oluşturabileceği belirtiliyor.

Analizde, İran’ın sahip olduğu vekil güçler (proxy) ve deniz hakimiyeti kapasitesinin, komşu ülkelerin karar alma süreçlerine müdahale etmek için bir araç olarak kullanıldığı vurgulanıyor. Pape, Tahran’ın bu artan gücünün, bölgedeki statükoyu sarsarak yeni bir siyasi mimarinin inşasına hizmet edebileceğini öne sürüyor.

Güvenlik Mimarisinde Yeni Riskler

Uzmanlar, Pape’in bu tespitlerinin, Körfez ülkelerinin savunma ve dış politika stratejilerini yeniden gözden geçirmelerine neden olabileceğini belirtiyor. İran’ın bölgedeki nüfuzunu artırması, sadece askeri bir rekabeti değil, aynı zamanda ideolojik ve siyasi bir dönüşüm yarışını da beraberinde getiriyor.

Eğer Tahran’ın bu stratejisi başarılı olursa, Basra Körfezi’ndeki mevcut güvenlik mimarisinin yerini, İran merkezli yeni bir güç dengesinin alabileceği ve bunun da bölgedeki tüm diplomatik ilişkileri kökten değiştirebileceği ifade ediliyor. Bu durum, uluslararası aktörlerin de bölgedeki varlıklarını ve stratejik önceliklerini yeniden değerlendirmesini zorunlu kılıyor.