Devrim Muhafızları'ndan Erbil'de ABD gözetleme balonuna Şahid-136 ile operasyon

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran ile ABD arasında geçen hafta bölgede devam eden çatışmalar sırasında, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD'nin bölgedeki gözetleme sistemlerini hedef alma politikasını sürdürdü ve Irak'ın kuzeyindeki Erbil kenti semalarında bir ABD ordusuna ait gözetleme balonunu vurarak imha etti.

Kuzey Irak bölgesi, uzun süredir hem ayrılıkçı ve karşı-devrimci güçlerin hem de ABD askeri varlığının yoğun olduğu bir alan olarak İran'a yönelik baskı noktalarından biri konumundaydı. Özellikle Ramazan Savaşı ve sonrasındaki çatışmalarda, İran silahlı kuvvetlerinin yoğun saldırılarına hedef olan bölgeler arasında yer aldı.

Kuzey Irak'ın kendine özgü karmaşıklıkları bulunuyor: bir yanda dağlık coğrafya, diğer yanda ABD güçlerinin yanı sıra bir NATO üyesi olarak Türkiye'nin bölgedeki varlığı, İsrail istihbarat servislerinin açık faaliyetleri ve özellikle ABD tarafından tesis edilen hava savunma ve hava örtüsü, burayı 'Irak Kürdistan Bölgesi' olarak adlandırılan alanda yüksek riskli bir nokta haline getiriyor.

Şahid-136 ile Hassas Vuruş

Geçen hafta Çarşamba günü şafak saatlerinde, Erbil Havalimanı çevresinde konuşlandırılan PSS-T model bir ABD gözetleme balonu, DMO Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait Şahid-136 insansız hava araçlarıyla hedef alınarak imha edildi.

Bu operasyon, DMO Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Ramazan Savaşı'nın başlangıcından bu yana ABD ordusunun İran çevresindeki her türlü radar, elektronik dinleme ve gözetleme sistemini azami ölçüde kör etme programının bir parçası olarak gerçekleştirildi. Daha önce Katar'daki stratejik radarın ele geçirilmesi, THAAD ve Patriot savunma sistemlerine ait radarların imhası ile güney ve batıdaki gözetleme radarlarına yönelik vuruşlar da bu kapsamda kaydedilmişti.

PSS-T Balonunun Teknik Özellikleri

PSS-T (The Persistent Surveillance System – Tethered), "Sürekli Gözetleme Sistemi – Bağlı" anlamına geliyor. "Bağlı" ifadesi, bu balonların genel kanının aksine serbest uçmadığını, sabit bir noktada durarak bir gözetleme kulesi gibi işlev gördüğünü belirtiyor.

Sistemin ana yüklenicisi Lockheed Martin. Balon 35 metre uzunluğunda ve 500 kilograma kadar farklı yük taşıma kapasitesine sahip. Resmi irtifa bilgisi açıklanmamakla birlikte bazı kaynaklar 750 metre olarak veriyor. 24 saat kesintisiz çevre taraması yapabilen balonun havada kalma süresi yaklaşık bir ay olup, bakım ve denetim için indirilmesi gerekiyor.

Taşıdığı ekipmanlar arasında X-bandında çalışan ve 360 derece tarama yapabilen Vista F25 radarı bulunuyor. Hedef büyüklüğüne bağlı olarak menzili 8 ila 60 kilometre arasında değişiyor. Optik gözetleme sistemleri olarak ise WESCAM serisi (MX-15, MX-20, MX-25) kullanılıyor. Bu sistemler gündüz ve termal kameraların yanı sıra lazer mesafe ölçer ve hedef işaretleyicileri de taşıyabiliyor.

Radar ve optik sistemlerin kombinasyonu, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarına karşı erken tespit ve savunma sistemlerine müdahale imkânı sağlayan güçlü bir katman oluşturuyor. Tam donanımlı bir paketin maliyetinin 15 ila 20 milyon dolar arasında olduğu belirtiliyor.

Balon ayrıca elektronik dinleme, iletişim rölesi ve elektronik harp sistemleri gibi çok çeşitli başka ekipmanlarla da donatılabilse de, Erbil bölgesindeki varlığının esas amacının hava gözetleme ve keşif olduğu değerlendiriliyor.

Bölgenin dağlık yapısı, karada konuşlu radarların etkinliğini azaltırken seyir füzeleri ve İHA'lar için saklanma alanı oluşturuyor. Ancak yukarıdan aşağıya tarama yapan bir sistem, bu tehditlerin daha erken tespit edilmesini sağlıyor.

Stratejik Önem

Uzmanlar, bu balonun imhasının basit taktiksel bir hareket değil, Devrim Muhafızları ve İran silahlı kuvvetlerinin hava sahasını her türlü erken uyarı ve keşif sisteminden arındırma stratejisinin bir parçası olduğunu belirtiyor. Son yıllardaki çatışmalar (Vaid-i Sadık 1 operasyonundan bugüne) göstermiştir ki, bu sistemlerin her birinin imhası, düşmana hedef tespiti ve müdahale için hazırlanma süresinde saniyeler kaybettiriyor. Radar ve gözetleme sistemleri azaldıkça, İran mermilerinin düşman savunma katmanlarını aşma olasılığı artıyor.