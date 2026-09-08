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ABD'li senatörden itiraf: İran'a savaşta kaybettik, Trump gerçeklerden kopuk

8 Eylül 2026 - 18:11
News ID: 1863168
ABD'li senatörden itiraf: İran'a savaşta kaybettik, Trump gerçeklerden kopuk

ABD'li Senatör Chris Murphy, İran savaşında 18 askerin hayatını kaybettiğini, üslere milyarlarca dolarlık hasar verildiğini ve füze stoklarının azaldığını açıklayarak, Trump'ın "tehlikeli şekilde yanılgı içinde" olduğunu söyledi. Murphy, İran'ın her zamankinden daha güçlü olduğunu vurguladı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD'li Senatör Chris Murphy, ülkesinin İran'a karşı yürüttüğü savaşta uğradığı kayıpları sıralayarak, Başkan Donald Trump'ın "tehlikeli bir şekilde yanılgı içinde" olduğunu savundu.

Tasnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Connecticut Senatörü Murphy, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "18 Amerikalı hayatını kaybetti, üslerimize milyarlarca dolarlık hasar verildi, füze stokları feci şekilde azaldı, çiftlik iflasları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı, aileler 5 dolarlık benzin fiyatlarını ödemekte zorlanıyor" ifadelerini kullandı.

Murphy, tüm bu verilere rağmen İran'ın "her zamankinden daha güçlü" olduğunu belirterek, "Tüm bu gerçeklere rağmen başkanımız tehlikeli bir şekilde yanılgı içinde" dedi.

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