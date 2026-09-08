ABD'li senatörden itiraf: İran'a savaşta kaybettik, Trump gerçeklerden kopuk

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD'li Senatör Chris Murphy, ülkesinin İran'a karşı yürüttüğü savaşta uğradığı kayıpları sıralayarak, Başkan Donald Trump'ın "tehlikeli bir şekilde yanılgı içinde" olduğunu savundu.

Tasnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Connecticut Senatörü Murphy, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "18 Amerikalı hayatını kaybetti, üslerimize milyarlarca dolarlık hasar verildi, füze stokları feci şekilde azaldı, çiftlik iflasları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı, aileler 5 dolarlık benzin fiyatlarını ödemekte zorlanıyor" ifadelerini kullandı.

Murphy, tüm bu verilere rağmen İran'ın "her zamankinden daha güçlü" olduğunu belirterek, "Tüm bu gerçeklere rağmen başkanımız tehlikeli bir şekilde yanılgı içinde" dedi.